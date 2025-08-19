ฮุน เซน กร้าวตอบโต้แน่ หากไทยจับกุมผู้นำกัมพูชา ตั้งคำถาม จงใจยั่วยุให้ปะทะซ้ำ?
สมเด็จฯฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา โพสต์ข้อความระบุว่า หากประเทศไทยสามารถจับกุมผู้นำกัมพูชาได้ กัมพูชาก็สามารถจับกุมผู้นำไทยบางคนที่ได้บุกรุกและสังหารพลเมืองกัมพูชาได้เช่นกัน
สมเด็จฯฮุน เซน โพสต์ข้อความลงบนสื่อสังคมออนไลน์ในคืนวันที่ 18 สิงหาคม ว่า ตามรายงานล่าสุดของหนังสือพิมพ์ไทย นายกรัฐมนตรีรักษาการของไทยระบุว่า หากฮุน เซน และฮุน มาเนต ถูกพบเจอในประเทศไทย จะถูกจับกุมทันที
หากสิ่งที่หนังสือพิมพ์เผยแพร่สะท้อนคำพูดของนายกรัฐมนตรีรักษาการผู้ซึ่งใกล้หมดวาระได้ถูกต้อง ก็แสดงให้เห็นว่าเขาเป็นบุคคลที่ขาดความรอบคอบ ปราศจากความเข้าใจในกฎหมายจารีตประเพณีและพิธีการทางการทูต
หากประเทศไทยอยู่ในฐานะที่จะจับกุมผู้นำกัมพูชาได้ กัมพูชาก็สามารถจับกุมผู้นำไทยบางคนที่เคยรุกรานและสังหารพลเมืองกัมพูชาได้เช่นกัน
กฎหมายจารีตประเพณี (ซึ่งหมายถึงมาตรฐานสากลที่ทุกประเทศต้องให้ความเคารพ ที่รวมถึงเอกสิทธิ์คุ้มกันทางการทูตต่อประมุขแห่งรัฐและผู้นำประเทศ) ได้ถูกผู้รุกรานละเมิดแล้ว
นี่เป็นความพยายามที่จะสร้างความไว้วางใจและมุ่งไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น หรือเป็นการยั่วยุที่อาจจุดชนวนความขัดแย้งให้ปะทุขึ้นอีกครั้ง หลังจากข้อตกลงหยุดยิง?”