ทรัมป์เตรียมการ ปูตินพบเซเลนสกี ยูเครนอวยหารือดี มะกันพร้อมรับประกันความมั่นคง
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ กล่าวว่า เขาได้เริ่มต้นจัดเตรียมการประชุมแบบพบหน้ากันโดยตรงระหว่างประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ของรัสเซีย กับประธานาธิบดีโวโลดีมีร์ เซเลนสกี ของยูเครน เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางยุติการรุกรานยูเครนของรัสเซีย
ทรัมป์ประกาศเรื่องดังกล่าวเพียงไม่นานหลังจากที่เขาได้หารือทางโทรศัพท์กับปูตินในวันที่ 18 สิงหาคม ระหว่างที่เขาเป็นเจ้าภาพจัดการหารือกับเซเลนสกีและผู้นำยุโรป ถึงความพยายามในการยุติสงครามยูเครน ท่ามกลางความกังวลของยุโรปว่า ทรัมป์อาจจะกดดันให้ยูเครนยอมประนีประนอม ซึ่งจะทำให้ปูตินยิ่งได้ใจมากขึ้น
ทรัมป์โพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์ หลังจากเสร็จสิ้นการเจรจายาวนานกับเซเลนสกีและผู้นำยุโรปว่า “ผมได้โทรหาประธานาธิบดีปูติน และได้เริ่มการจัดเตรียมสำหรับการพบปะ ณ สถานที่ที่จะกำหนดร่วมกัน ระหว่างประธานาธิบดีปูตินและประธานาธิบดีเซเลนสกี หลังจากการประชุมนั้นแล้ว เราจะมีการประชุมสามฝ่าย ซึ่งจะมีประธานาธิบดีสองท่านบวกกับตัวผมเอง นี่ถือว่าเป็นก้าวแรกที่ดีมากต่อสงครามที่ดำเนินมาเกือบสี่ปีแล้ว”
อย่างไรก็ดี ยังไม่แน่ชัดว่าปูตินได้ตอบรับอย่างเป็นทางการต่อการประชุมนี้หรือไม่
สำนักข่าวทาสส์ของรัสเซียรายงานโดยอ้างคำพูดของยูริ อูชาคอฟ ที่ปรึกษาด้านการต่างประเทศของปูตินว่า ปูตินและทรัมป์เห็นพ้องว่าควรมีการเจรจาต่อเนื่องโดยตรงระหว่างคณะผู้แทนรัสเซียกับยูเครน พวกเขาได้หารือถึงแนวคิดเรื่องการยกระดับการเจรจาระหว่างรัสเซีย-ยูเครนด้วย
เซเลนสกีกล่าวกับผู้สื่อข่าวหลังการประชุมที่ทำเนียบขาวว่า หากรัสเซียไม่แสดงเจตจำนงที่จะร่วมประชุม เราก็จะขอให้สหรัฐอเมริกาดำเนินการตามที่เห็นสมควร
เซเลนสกียังบอกด้วยว่า การจัดทำหลักประกันด้านความมั่นคงสำหรับยูเครนน่าจะได้ข้อสรุปเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 10 วัน สหรัฐและยุโรปจะช่วยประสานงานและร่วมกันจัดทำมัน โดยทรัมป์ยืนยันว่าจะช่วยรับประกันความมั่นคงให้ยูเครน ในข้อตกลงใดๆ ที่จะช่วยยุติลสงคราม
“สิ่งสำคัญคือสหรัฐกำลังส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่า พวกเขาจะเป็นหนึ่งประเทศที่ช่วยประสานงาน และยังจะเข้าร่วมในหลักประกันด้านความมั่นคงสำหรับยูเครนด้วย ผมเชื่อว่านี่คือก้าวสำคัญ” เซเลนสกีกล่าว
แม้ข้อตกลงสันติภาพดูเหมือนจะยังไม่เกิดขึ้นในเร็วๆ นี้ แต่เซเลนสกีกล่าวว่าการพบปะกับทรัมป์เมื่อวันจันทร์ เป็นสิ่งที่ดีที่สุดของเขาจนถึงเวลานี้
เซเลนสกีกล่าวด้วยว่า ยูเครนพร้อมที่จะพบกับรัสเซียในทุกรูปแบบ โดยยกเลิกเงื่อนไขที่เคยระบุก่อนหน้านี้ที่จะให้รัสเซียต้องหยุดยิงก่อนที่จะมีการพบปะกัน ขณะที่ประเด็นเรื่องดินแดนจะถูกหารือในระดับทวิภาคีเมื่อเขาพบกับปูติน
ผู้นำยูเครนกล่าวว่า หนึ่งในประเด็นสำคัญของหลักประกันด้านความมั่นคงสำหรับยูเครน คือ แพ็กเกจอาวุธจากสหรัฐซึ่งรวมถึงเครื่องบิน ระบบป้องกันทางอากาศ และอื่นๆ พร้อมรับว่ามีข้อเสนอของยูเครนมูลค่า 90,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเรายังมีข้อตกลงกับประธานาธิบดีสหรัฐว่า เมื่อการส่งออกของเราเปิดได้อีกครั้ง สหรัฐจะซื้อโดรนของยูเครน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราด้วยเช่นกัน