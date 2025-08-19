ผู้นำคิมประณาม ซ้อมรบร่วมเกาหลีใต้–สหรัฐ จี้เร่งพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์รับมือ
นายคิม จองอึน ผู้นำเกาหลีเหนือ ประณามการซ้อมรบร่วมทางทหารของเกาหลีใต้–สหรัฐที่เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พร้อมประกาศว่าเกาหลีเหนือจำเป็นที่จะต้องเร่งขยายกองกำลังนิวเคลียร์อย่างรวดเร็ว เพราะการซ้อมรบร่วมดังกล่าวเป็นการแสดงออกอย่างชัดเจนถึงเจตนาที่จะยั่วยุให้เกิดสงคราม
สำนักข่าวกลางเกาหลีเหนือ (เคซีเอ็นเอ) รายงานเมื่อวันที่ 19 สิงหาคมว่า ผู้นำคิมได้พูดถึงประเด็นดังกล่าวขณะที่เขาตรวจเยี่ยมเรือรบที่ล้ำสมัยที่สุด ซึ่งกำลังติดตั้งระบบที่สามารถรองรับอาวุธนิวเคลียร์ได้ ที่ท่าเรือทางตะวันตกเมืองนัมโพเมื่อวันจันทร์ ในช่วงเวลาเดียวกับที่กองทัพเกาหลีใต้และสหรัฐ เริ่มต้นการฝึกซ้อมร่วมใหญ่ประจำปี เพื่อเสริมสร้างความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามที่เพิ่มมากขึ้นจากเกาหลีเหนือเป็นเวลา 11 วันภายใต้ชื่อ Ulchi Freedom Shield ซึ่งระบุว่าเป็นการฝึกเชิงป้องกัน โดยมีการระดมกำลังพลจำนวน 21,000 นาย รวมถึงทหารเกาหลีใต้ 18,000 นาย ที่จะปฏิบัติการที่ศูนย์บัญชาการและการฝึกภาคสนามจำลองด้วยคอมพิวเตอร์
ผู้นำคิมได้ตรวจเรือรบชเว ฮยอน ซึ่งเป็นเรือพิฆาตขนาด 5,000 ตัน ที่ถูกเปิดตัวครั้งแรกเมื่อเดือนเมษายน คิมกล่าวว่าการซ้อมรบร่วมของพันธมิตรเป็นการแสดงความเป็นปฏิปักษ์และเจตนารมณ์ที่จะจุดชนวนสงคราม เขาอ้างว่าการซ้อมดังกล่าวมีความยั่วยุรุนแรงมากยิ่งกว่าเดิม เพราะมีองค์ประกอบด้านนิวเคลียร์เข้ามาเกี่ยวข้อง ทำให้เกาหลีเหนือต้องตอบโต้ด้วยมาตรการเชิงรุกและเด็ดขาด
“สภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงรอบเกาหลีเหนือกำลังทวีความรุนแรงขึ้นทุกวัน สถานการณ์ในปัจจุบันบังคับให้เราต้องเปลี่ยนแปลงทฤษฎีและแนวปฏิบัติทางทหารที่มีอยู่ไปอย่างสิ้นเชิง พร้อมกับการขยายขีดความสามารถด้านนิวเคลียร์อย่างรวดเร็ว” เคซีเอ็นเอรายงานคำพูดของผู้นำคิม
เกาหลีเหนือได้ประณามการซ้อมรบร่วมดังกล่าวมาตลอด โดยมองว่าเป็นการซ้อมรบเพื่อเตรียมรุกราน ผู้นำคิมมักใช้การซ้อมเหล่านี้เป็นข้ออ้างเพื่อแสดงแสนยานุภาพทางทหารและทำการทดสอบต่างๆ ที่มุ่งขยายโครงการอาวุธนิวเคลียร์
รัฐบาลเกาหลีใต้ ภายใต้การนำของประธานาธิบดีอี แจมยอง ซึ่งเป็นผู้นำสายเสรีนิยม เคยแสดงท่าทีว่าพร้อมฟื้นฟูความสัมพันธ์และเจรจากับเกาหลีเหนือ ยังไม่ได้แสดงท่าทีต่อคำพูดของผู้นำคิมในทันที ขณะที่กระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้กล่าวว่า ไม่มีการประเมินเกี่ยวกับขีดความสามารถของเรือรบเกาหลีเหนือใหม่ในขณะนี้