‘หวัง อี้’ เยือนอินเดีย มุ่งยกระดับความร่วมมือ ลั่นสองชาติควรเป็นพันธมิตร ไม่ใช่คู่แข่ง
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า นายสุพรหมณยัม ชัยศังกระ รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศอินเดีย ได้พบหารือกับนายหวัง อี้ สมาชิกกรมการเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกลางด้านกิจการต่างประเทศพรรคคอมมิวนิสต์จีน และรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศจีน ที่กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม โดยมีการหารือเกี่ยวกับสันติภาพพรมแดน ประเด็นการค้า และการแลกเปลี่ยนทวิภาคี เพื่อมุ่งกระชับความร่วมมือระหว่างสองประเทศยักษ์ใหญ่
ก่อนหน้านี้ ความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียและจีนเลวร้ายลงอย่างหนักหลังทหารทั้งสองประเทศมีการปะทะกันที่พรมแดนในปี 2020 แต่ต่อมาทั้งอินเดียและจีนมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นนับตั้งแต่นั้นมา ขณะที่ทั้งสองประเทศยังเผชิญกับการตั้งภาษีศุลกากรในอัตราสูงจากสหรัฐอเมริกา
นายชัยศังกระและนายหวังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านเศรษฐกิจ การค้า การแสวงบุญ การเชื่อมต่อระหว่างประชาชน การแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับแม่น้ำ การค้าในพื้นที่ชายแดน การเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนทวิภาคี ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคง แน่นแฟ้น และคำนึงถึงอนาคตร่วมกัน
นายหวังกล่าวว่าสองประเทศได้ทยอยฟื้นการแลกเปลี่ยนและหารือในทุกระดับ ความสัมพันธ์ทวิภาคีได้กลายเป็นความร่วมมือ พร้อมกับขอให้จีนและอินเดียเป็นตัวอย่างให้กับประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ ในการรวมแรงรวมใจและสร้างความเข้มแข็งให้กับตัวเอง ทั้งสองประเทศควรมีความเข้าใจทางยุทธศาสตร์ที่ถูกต้อง คำนึงถึงอีกฝ่ายว่าเป็นพันธมิตร ไม่ใช่คู่แข่งหรือภัยคุกคาม
รัฐมนตรีต่างประเทศจีนยังมีกำหนดการหารือกับนายอาจิต โดวาล ที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติอินเดีย ซึ่งจะเป็นการประชุมด้านพรมแดนครั้งที่ 24 รวมถึงจะพบกับนายนเรนทรา โมดี นายกรัฐมนตรีอินเดียอีกด้วย โดยการเยือนอินเดียของนายหวังในครั้งนี้มีขึ้นก่อนที่โมดีจะเดินทางเยือนประเทศจีนครั้งแรกในรอบ 7 ปีเพื่อเข้าประชุมสุดยอดองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้
ชัยศังกระกล่าวว่าจีนและอินเดียมุ่งหวังที่จะก้าวข้ามช่วงยากลำบากในความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ จึงต้องมีแนวทางสร้างสรรค์จากทั้งสองฝ่าย อีกทั้งมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จีนและอินเดียจะถอนกำลังทหารที่ประจำอยู่ตามแนวพื้นที่พิพาทชายแดนหลังการปะทะกันในปี 2020