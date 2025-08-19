ฮามาส ไฟเขียวข้อเสนอหยุดยิงกาซา 60 วัน-ปล่อยตัวประกัน อิสราเอลยังเงียบ
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า แหล่งข่าวของทางการอียิปต์ระบุเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ว่ากลุ่มฮามาสได้ให้ไฟเขียวกับข้อเสนอหยุดยิงกับอิสราเอลในฉนวนกาซาเป็นเวลา 60 วัน ซึ่งรวมถึงให้กลุ่มฮามาสปล่อยตัวประกันครึ่งหนึ่งที่ยังเหลืออยู่ในฉนวนกาซา ขณะที่อิสราเอลจะต้องปล่อยตัวนักโทษชาวปาเลสไตน์จำนวนหนึ่ง
ข้อเสนอหยุดยิงที่กลุ่มฮามาสให้การอนุมัติระบุให้กองทัพอิสราเอลจะต้องหยุดปฏิบัติการทางทหารในกาซาเป็นเวลา 60 วันและกำหนดกรอบการทำงานเพื่อนำไปสู่การยุติสงครามในฉนวนกาซา โดยข้อเสนอดังกล่าวมีความคล้ายคลึงกับข้อเสนอของนายสตีฟ วิทคอฟฟ์ ผู้แทนพิเศษของสหรัฐที่อิสราเอลให้การยอมรับ
นายบาเซม นาอิม เจ้าหน้าที่อาวุโสของกลุ่มฮามาสยืนยันว่าทางกลุ่มให้การยอมรับข้อเสนอดังกล่าว และกลุ่มปาเลสไตน์อื่นๆ ได้แจ้งกับทีมตัวกลางในการเจรจาว่าให้การยอมรับข้อเสนอดังกล่าวเช่นกัน ด้านอิสราเอลยืนยันว่าได้รับข้อเสนอนี้แล้วแต่ยังไม่ได้ให้การตอบรับ ส่วนทางอียิปต์และกาตาร์กำลังช่วยไกล่เกลี่ยระหว่างสองฝ่ายโดยมีสหรัฐอเมริกาให้ความช่วยเหลือด้วย
ก่อนหน้านี้ อิสราเอลได้อนุมัติแผนเข้าควบคุมกาซา ซิตี้ แหล่งชุมชนใหญ่ของชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซา ทำให้ชาวอิสราเอลและประชาคมระหว่างประเทศแสดงความกังวลอย่างมาก แต่อิสราเอลบอกว่าการเริ่มเข้าควบคุมกาซา ซิตี้อาจใช้เวลานานหลายสัปดาห์กว่าจะเริ่มขึ้น ทำให้ตอนนี้ยังพอมีเวลาในการเจรจาหยุดยิงแม้ว่านายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮูของอิสราเอลจะเร่งให้ปฏิบัติการดังกล่าวเกิดขึ้นเร็วเพื่อรีบเอาชนะกลุ่มฮามาสและปิดฉากสงครามในที่สุด
อย่างไรก็ตาม รถถังอิสราเอลเริ่มประชิดเข้าใกล้กาซา ซิตี้ในวันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม พลโท เอยัล ซามีร์ เสนาธิการกองทัพอิสราเอล กล่าวว่าตอนนี้อิสราเอลกำลังอยู่ในช่วงรอยต่อสำคัญในสงครามกาซา และกองทัพกำลังยกระดับการโจมตีกลุ่มฮามาสที่อยู่ในกาซา ซิตี้
ความคืบหน้าต่างๆ มีขึ้นหลังการเจรจาหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสรอบล่าสุดล้มเหลวลงในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม เพราะจุดยืนของทั้งสองฝ่ายยังคงห่างไกล อิสราเอลยืนยันว่าจะยอมหยุดยิงในฉนวนกาซาหากฮามาสปล่อยตัวประกันทั้งหมดและยอมวางอาวุธ ส่วนฮามาสยืนกรานว่าจะต้องมีการก่อตั้งรัฐปาเลสไตน์ก่อนจึงจะยอมวางอาวุธและปฏิเสธข้อเรียกร้องของอิสราเอลให้ฮามาสขับไล่หัวหน้าออกจากฉนวนกาซา
ด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐโพสต์ข้อความว่า “เราจะเห็นตัวประกันอิสราเอลที่เหลือกลับมาได้ก็ต่อเมื่อฮามาสถูกทำลาย ยิ่งเร็วเท่าไรโอกาสประสบความสำเร็จก็ยิ่งมาก” จนถึงตอนนี้กลุ่มฮามาสยังควบคุมตัวประกันอิสราเอลอยู่ 50 คน แต่คาดว่าในจำนวนนี้มี 20 คนที่ยังมีชีวิตอยู่