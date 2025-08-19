กต.มะกันเพิกถอนวีซ่านักศึกษากว่า 6 พันคน เหตุละเมิดกม. อยู่เกินกำหนด
บีบีซีรายงานว่า กระทรวงต่างประเทศสหรัฐได้เพิกถอนวีซ่านักเรียนต่างชาติมากกว่า 6,000 คน เนื่องจากการละเมิดกฎหมายของสหรัฐ หรือมีการพำนักอยู่ในสหรัฐเกินกำหนดที่ได้รับอนุญาต
กระทรวงต่างประเทศระบุว่า เหตุละเมิดส่วนใหญ่คือ การทำร้ายร่างกาย การขับรถขณะมึนเมา การลักทรัพย์ และการสนับสนุนการก่อการร้าย
แม้กระทรวงการต่างประเทศจะไม่ได้ระบุชัดเจนว่า “การสนับสนุนการก่อการร้าย” หมายถึงอะไร แต่รัฐบาลทรัมป์ได้พุ่งเป้าไปที่นักศึกษาบางส่วนที่ออกมาประท้วงสนับสนุนปาเลสไตน์ โดยให้เหตุผลว่าการกระทำเหล่านั้นเป็นพฤติกรรมต่อต้านยิว
ในจำนวนวีซ่า 6,000 ใบที่ถูกเพิกถอนนั้น กระทรวงต่างประเทศระบุว่า ประมาณ 4,000 ใบ ถูกเพิกถอนเพราะผู้ถือวีซ่าละเมิดกฎหมายสหรัฐ โดย 200–300 ใบ ถูกเพิกถอนในข้อหา “การก่อการร้ายตามมาตรา INA 3B” ซึ่งเป็นบทบัญญัติของกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองที่ให้นิยาม “การก่อการร้าย” อย่างกว้าง ครอบคลุมถึงการกระทำที่เป็นอันตรายต่อชีวิตมนุษย์หรือการละเมิดกฎหมายสหรัฐ
เมื่อต้นปีที่ผ่านมา รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ยังได้ระงับการนัดหมายทำวีซ่านักเรียนต่างชาติชั่วคราว และเมื่อกลับมาเปิดรับสมัครอีกครั้งในเดือนมิถุนายน ก็ประกาศว่าผู้สมัครทุกคนต้อง เปิดเผยบัญชีโซเชียลมีเดียของตนเป็นสาธารณะ เพื่อให้การตรวจสอบที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้น
เจ้าหน้าที่ระบุว่า พวกเขาต้องการจะค้นหาสัญญาณของความเป็นปฏิปักษ์ต่อพลเมือง วัฒนธรรม รัฐบาล สถาบัน หรือหลักการก่อตั้งของสหรัฐ นอกจากนี้ ยังมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบผู้สมัครที่สนับสนุน ช่วยเหลือ หรือให้การสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายต่างชาติที่ถูกขึ้นบัญชีเป็นทางการ รวมถึงผู้ที่เป็นภัยต่อความมั่นคงแห่งชาติ หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อกวนหรือใช้ความรุนแรงต่อต้านชาวยิวโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
มาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐ กล่าวต่อสภาคองเกรสเมื่อเดือนพฤษภาคมว่า เขาประเมินว่ามีนักเรียนหลายพันคน ที่ถูกเพิกถอนวีซ่าตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา
รูบิโอยังกล่าวเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคมว่า เขาไม่ทราบตัวเลขล่าสุด แต่เราคงต้องทำมากกว่านี้ เราจะเดินหน้าต่อในการเพิกถอนวีซ่าของผู้ที่มาอยู่ในฐานะแขก แต่กลับก่อกวนสถาบันการศึกษาของเรา
มาตรการเข้มงวดกวดขันและเพิกถอนวีซ่านักศึกษาต่างชาติในสหรัฐมีขึ้นในขณะที่รัฐบาลทรัมป์ เดินหน้าปราบปรามการเข้าเมืองและนักศึกษาต่างชาติอย่างเข้มงวด
ขณะที่พรรคเดโมแครตออกมาคัดค้านการดำเนินการดังกล่าวของรัฐบาลทรัมป์ โดยมองว่ามันเป็นการโจมตีต่อกระบวนการที่ชอบด้วยกฎหมาย