ไขคำถาม LMC : 3 รมต. ต่างประเทศ ร่วมจิบชายูนนาน รสแห่งชาซ่อนความหมายใด?
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2568 นายหวัง อี้ กรรมการกรมการเมืองแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีน ได้เชิญ นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยและ นายปรัก สุคน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชา ร่วมดื่มน้ำชาและพูดคุยกันในเมืองอันหนิง มณฑลยูนนาน
ท่ามกลางกลิ่นชาหอมกรุ่น บรรยากาศผ่อนคลายเป็นกันเอง พร้อมเปิดใจสื่อสารแลกเปลี่ยนอย่างตรงไปตรงมาด้วยความเป็นมิตรและจริงใจ โดยเฉพาะในประเด็นความขัดแย้งชายแดนไทย – กัมพูชา
แล้วชาถ้วยนี้มีกลิ่นรสใดแฝงอยู่?
รสชาติแห่งสันติภาพ
เมืองอันหนิง สถานที่จัดการประชุม มีความหมายว่า “สันติภาพ ความสามัคคี และความปรองดอง”
ในเดือนกรกฎาคม ไทยและกัมพูชาเกิดความขัดแย้งกันที่บริเวณชายแดน แต่ด้วยความพยายามของจีนและประชาคมโลก ไทยและกัมพูชาจึงสามารถบรรลุข้อตกลงหยุดยิงได้
ระหว่างงานเลี้ยงน้ำชา นายหวัง อี้กล่าวว่า “ความบาดหมางควรคลี่คลาย มิควรยืดเยื้อความขัดแย้ง” และหวังว่าทั้งสองประเทศจะร่วมเปล่งเสียงแห่ง “อันหนิง” ร่วมกัน จีนสนับสนุนให้ทั้งสองฝ่ายเจรจา ลบล้างความเข้าใจผิด ฟื้นฟูความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และฟื้นฟูความร่วมมือกันให้เป็นปกติ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทยและกัมพูชาต่างแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจต่อจีน โดยทั้งสองฝ่ายได้เน้นย้ำถึงคุณค่าของสันติภาพ และความสำคัญของความเป็นเพื่อนบ้านที่ดี ทั้งสองฝ่ายยืนยันความพร้อมในการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิง ใช้กลไกการเจรจาอย่างเต็มที่ และควบคุมและแก้ไขข้อพิพาทอย่างสันติ
เพียงแต่การหวงแหนสันติภาพเท่านั้น ถึงจะนำไปสู่อนาคตร่วมกันได้
ชาถ้วยนี้มีกลิ่นรสใดแฝงอยู่?
รสชาติแห่งความเป็นพี่น้อง
จีนกับประเทศลุ่มแม่น้ำโขงเป็นเพื่อนบ้านที่ดีที่มิอาจแยกจากกันได้ และเป็นพี่น้องที่ดีที่ไม่มีวันแตกสลาย
ระหว่างการพบปะกับนายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทย นายหวัง อี้ ยืนยันว่า จีนและไทยต่างสนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างมั่นคง ขับเคลื่อนความร่วมมือในทุกด้านให้ก้าวหน้า “จีนไทยใช่อื่นไกล พี่น้องกัน” ยิ่งหยั่งรากลึกในหัวใจประชาชน
ระหว่างการพบปะกับนายปรัก สุคน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชา นายหวัง อี้ ย้ำว่า จีนและกัมพูชาคือมิตรแท้ คือประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันอย่างสมบูรณ์แบบ ต่างคอยสนับสนุนและช่วยเหลือกันเสมอ
จีนและประเทศลุ่มแม่น้ำโขงมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นดั่งพี่น้อง ความร่วมมือล้านช้าง – แม่โขงที่ผ่านการพัฒนามา 10 ปี ปัจจุบันเติบโตแข็งแรงและให้ผลผลิตมากมาย “ร่วมดื่มน้ำจากสายน้ำเดียวกัน ชะตากรรมผูกพันเป็นหนึ่งเดียว” ได้หยั่งลึกในใจประชาชนของแต่ละประเทศ
ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ความไว้วางใจเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างจีนกับ 5 ประเทศลุ่มแม่น้ำโขงได้พัฒนาลึกซึ้งยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง บรรลุความสำเร็จในการส่งเสริมประชาคมทวิภาคีที่มีอนาคตร่วมกันอย่างครอบคลุม และกำหนดเป้าหมายรวมในการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันสำหรับประเทศล้านช้าง – แม่โขง กลายเป็นเพื่อนบ้านที่ดี เพื่อนที่ดี และหุ้นส่วนที่ดีที่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน
ชาถ้วยนี้มีกลิ่นรสใดแฝงอยู่?
รสชาติแห่งการพัฒนา
เมื่อมีสันติภาพ จึงจะเกิดการพัฒนา
ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา การพัฒนาแถบเขตเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำล้านช้าง – แม่โขงเริ่มต้นได้อย่างราบรื่น การค้าระหว่างจีนกับ 5 ประเทศลุ่มแม่น้ำโขงมีมูลค่าสูงถึง 437,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 125% โครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคเชื่อมโยงทั้งด้านกายภาพและนโยบาย ความร่วมมือด้านห่วงโซ่การผลิตและอุปทานขยายตัวลึกซึ้ง เส้นทางนวัตกรรมกลายเป็นจุดเด่นใหม่ของการพัฒนา
ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ประชาชนในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำล้านช้าง – แม่โขงใกล้ชิดกันมากขึ้น “วีซ่าล้านช้าง – แม่โขง” ทำให้การเดินทางสะดวกขึ้น โครงการ “เล็กแต่งดงาม” จำนวน 991 โครงการที่สนับสนุนโดยกองทุนพิเศษความร่วมมือล้านช้าง – แม่โขง สร้างประโยชน์ให้ประชาชนใน 6 ประเทศ ทั้ง 6 ประเทศช่วยเหลือกันอย่างแข็งขัน ร่วมกันรับมือกับภัยธรรมชาติและโควิด-19 สนับสนุนความร่วมมือด้านความมั่นคงและกฎหมายอย่างลึกซึ้ง ร่วมกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ เพื่อปกป้องชีวิตและสุขภาพของประชาชน และความสงบสุขของภูมิภาค
ภายใต้จุดเริ่มต้นใหม่ ทุกฝ่ายควรมุ่งมั่นสร้าง “ความร่วมมือล้านช้าง – แม่โขง 2.0” ที่มีความสามัคคีและความร่วมมือ ความเปิดกว้างและการได้ประโยชน์ร่วมกัน การพัฒนาที่มีนวัตกรรมและลักษณะสีเขียว และมีสันติภาพและความสงบสุข ด้วยแผนงานที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ความมุ่งมั่นที่แน่วแน่ยิ่งขึ้น และมาตรการที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น และร่วมกันนำพาทศวรรษทองแห่งความร่วมมือล้านช้าง – แม่โขงเข้าสู่ทศวรรษใหม่ เร่งสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันสำหรับประเทศล้านช้าง – แม่โขงที่มุ่งสู่สันติภาพและความเจริญรุ่งเรือง
“ทุกฝ่ายจะรวมใจและจิตวิญญาณเข้าด้วยกัน มุ่งมั่นทำงานอย่างขยันขันแข็ง และจะไม่เป็นเพียงเวทีพูดคุย แต่จะกลายเป็น “รถปราบดิน” ที่จะเขียนบทใหม่ให้กับความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขงอย่างขยันขันแข็ง เราจะร่วมกันสร้าง “บ้านห้าหลังใหญ่” ที่มีสันติภาพ ความสงบสุข ความเจริญรุ่งเรือง ความสวยงาม และมิตรภาพ ร่วมกันสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันสำหรับประเทศเพื่อนบ้าน ด้วยการอุทิศความพยายามที่ใหญ่ยิ่งขึ้น”