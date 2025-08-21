|ที่มา
|หนังสือพิมพ์มติชน
|ผู้เขียน
|คอลัมน์เกร็ดต่างแดน
|เผยแพร่
ชายอะแลสกา ได้มอเตอร์ไซค์ เป็นของขวัญจากปูติน
จู่ๆ โชคก็หล่นทับ!! หล่นทับ “มาร์ก วอร์เรน” ชายชาวเมืองแองเคอเรจ รัฐอะแลสกา สหรัฐอเมริกา
เป็น มอเตอร์ไซค์ยี่ห้อ Ural ที่เขาได้รับเป็นของขวัญจาก “วลาดิมีร์ ปูติน” ประธานาธิบดีรัสเซีย!!
งานนี้ วอร์เรน ก็ช็อกสิคะ กลายเป็นผู้โชคดีโดยไม่รู้ตัว เมื่อถูกยัดกุญแจมอเตอร์ไซค์คันใหม่ใส่มือ จากเจ้าหน้าที่สถานทูตรัสเซียประจำสหรัฐ ที่ตามคณะปูติน ซึ่งเดินทางมาเจรจาสุดยอดกับ โดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐ ที่แองเคอเรจ เมื่อศุกร์ที่ผ่านมา
จากข่าวรอยเตอร์บอกว่า วอร์เรน ถูกเลือกเป็นผู้โชคดี หลังจากนักข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 1 ของรัสเซีย มาป๊ะหน้า วอร์เรน โดยบังเอิญบนถนนสายหนึ่ง ขณะวอร์เรนซิ่งมอเตอร์ไซค์ยี่ห้อเดียวกันของตัวเองมา ซึ่งนักข่าวรัสเซียเข้าไปทักทาย
ต้องย้อนประวัติก่อนว่า มอเตอร์ไซค์ยี่ห้อ Ural ก่อตั้งในสมัยอดีตสหภาพโซเวียตในปีค.ศ.1941 ก่อนจะย้ายมาตั้งสำนักงานใหญ่ในปัจจุบันที่รัฐวอชิงตัน
ตอนคุย วอร์เรน ก็บ่นให้นักข่าวรัสเซียฟังว่า ค่อนข้างหาอะไหล่ยาก สำหรับมอเตอร์ไซค์ยี่ห้อนี้ เพราะโรงงานผลิตอยู่ในยูเครน พอสงครามปะทุ เลยเลิกผลิตที่นั่น ก็หวังว่าถ้าการเจรจาสุดยอด ออกมาดี ก็น่าจะเป็นข่าวดีกับเขาด้วย
แต่ตอนนี้ไม่ต้องรอการเจรจาลุล่วงแล้วล่ะ เพราะได้มอเตอร์ไซค์คันใหม่มาซิ่งแทนละ (ฮา)