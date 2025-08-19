จีนอ่วม ฝนตกหนักผิดปกติ ถล่มภาคเหนือ ทะลักท่วมชุมชน ยอดตายพุ่ง 13 ศพ

ภาคเหนือจีนกระอัก ฝนตกต่อเนื่อง-ยอดตายพุ่ง 13 ศพ
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม รอยเตอร์ รายงานความคืบหน้าสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของประเทศจีน ว่ายังไม่มีทีท่าว่าฝนจะเบาบางลงโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศ ส่งผลให้ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น 13 รายแล้ว
รายงานระบุว่า จีนกำลังเผชิญกับภาวะฝนตกหนักผิดปกติมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา โดยเฉพาะที่ภาคเหนือและใต้ ขณะที่สถานการณ์ล่าสุด ทางศูนย์พยากรณ์อากาศจีน ยอมรับว่าฝนจะยังตกต่อเนื่องไปอีกไม่ต่ำกว่า 3 วันข้างหน้า
ขณะที่ปริมาณน้ำฝนนั้นวัดได้ถึง 204 มิลลิเมตร ในช่วงเวลาไม่ถึง 24 ชั่วโมง ซึ่งสูงเกินกว่า 2 เท่าของปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยประจำเดือนสิงหาคมของจีน ทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 3 ราย และหายสาบสูญอีก 5 คน
เหตุดังกล่าวเกิดขึ้นหลังเกิดภาวะน้ำล้นตลิ่งที่บริเวณภาคเหนือของประเทศ ทำให้มวลน้ำไหลทะลักเข้าสู่พื้นที่ชุมชน มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 10 ราย และกระแสน้ำพัดเอานักท่องเที่ยวอีก 13 คน หายไปที่เมืองบายันนูร์ เขตปกครองตัวเองมองโกเลียใน ยังหาไม่พบอีก 2 คน
ทั้งนี้ ฝนที่ตกลงมามากผิดปกตินั้น ทางนักวิทยาศาสตร์คาดว่ามีสาเหตุมาจากปัญหาสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง หรือโลกร้อน ซึ่งจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและสร้างความเสียหายให้ชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น