อึ้ง! เครือร้านสะดวกซื้อญี่ปุ่น ระงับขายข้าวปั้น หลังพบพนักงานปลอมวันหมดอายุ
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม สำนักข่าวบีบีซีรายงานว่า Ministop เครือร้านสะดวกซื้อในประเทศญี่ปุ่น ได้ระงับการขายข้าวปั้นหรือโอนิกิริ และสินค้าอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานอื่นๆ ในเครือร้าน 1,600 แห่งทั่วประเทศ หลังจากพบว่าพนักงานบางสาขาปลอมวันหมดอายุของสินค้าดังกล่าว โดยไม่ติดฉลากบนสินค้าจนกว่าจะผ่านไป 1 หรือ 2 ชั่วโมงหลังจากปรุงเสร็จ ส่วนบางสาขาก็ติดฉลากวันหมดอายุปลอมหลังจากวางขายแล้ว
ทางเครือร้านสะดวกซื้อระบุว่าพบการกระทำที่ไม่เหมาะสมดังกล่าวในร้านสาขา 23 แห่งทั่วประเทศ รวมถึงเมืองใหญ่อย่าง โตเกียว เกียวโต และ โอซาก้า
เครือร้านสะดวกซื้อ Ministop ได้หยุดขายข้าวปั้นโอนิกิริในร้านค้าส่วนใหญ่มาตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม และในวันจันทร์(18 ส.ค.) ก็ได้ขยายเวลาการระงับการขายรวมไปถึงสินค้าอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานอื่นๆ ในระหว่างการสอบสวนเร่งด่วน
วันเดียวกันนั้น ทางบริษัทยังออกแถลงการณ์ขอโทษอย่างจริงใจสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นกับลูกค้าที่ให้การสนับสนุนข้าวปั้นโอนิกิริและข้าวกล่องเบนโตะของMinistop และว่า จนถึงขณะนี้ยังไม่มีรายงานร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพใดๆ จากลูกค้าแต่อย่างใด
ร้านสะดวกซื้อถือเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันในญี่ปุ่น ผู้คน โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางไปทำงาน มักแวะเวียนมาซื้อหาอาหารราคาประหยัดและอิ่มท้อง ขณะที่ข้าวปั้นโอนิกิริเป็นที่นิยมในหมู่ลูกค้า เนื่องจากอร่อย พกพาสะดวกและราคาสบายกระเป๋า
ทั้งนี้ Ministop มีร้านสาขาทั่วญี่ปุ่นมากกว่า 1,800 แห่ง ซึ่งมุ่งเน้นอาหารสด โดยปรุงร้อนในร้าน ทำให้ Ministop โดดเด่นกว่าร้านสาขาอื่นๆ