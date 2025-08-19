งามหน้า เยอรมนี ยึดกัญชา 408 กิโลกรัม ในตู้คอนเทนเนอร์ขนกะลามะพร้าวจากไทย

งามหน้า เยอรมนี ยึดกัญชา 408 กิโลกรัม ในตู้คอนเทนเนอร์ขนกากมะพร้าวจากไทย
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม เว็บไซต์ presseportal ของเยอรมนี รายงานว่า เมื่อวันที่ 19 มิถุนายนที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ศุลกากรได้ตรวจพบกัญชาประมาณ 408 กิโลกรัม ระหว่างตรวจสอบในเมืองเบรเมิน และได้ยึดสินค้าล็อตดังกล่าว
สำนักงานศุลกากรเบรเมิน ในเยอรมนี ได้ตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ที่ขนส่งทางทะเลจากประเทศไทย โดยเอกสารศุลกากรระบุว่า บรรจุกะลามะพร้าว
โดยเอมม่า สุนัขประจำศุลกากร อายุ 2 ปี สนใจกล่องและถุงฟอยล์ ที่อยู่ภายใน เมื่อเปิดถุงดู ก็พบกับกัญชาห่อด้วยบรรจุภัณฑ์
เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจพบกัญชารวม 408 กิโลกรัม บรรจุในห่อแยก 560 ห่อ และยึดของกลางทั้งหมด ในตลาดมืด กัญชาจะมีมูลค่าการขายประมาณ 1.2 ล้านยูโร หรือราว 45,546,000 บาท
สำนักงานสอบสวนศุลกากรฮันโนเวอร์รับคดีนี้ไปดำเนินการ ซึ่งกำลังดำเนินการสืบสวนเพิ่มเติมในนามของสำนักงานอัยการเมืองเบรเมิน