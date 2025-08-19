‘ฮุน มาเนต’ ต่อสายนายกฯมาเลย์ เร่งผลักดันทีมผู้สังเกตการณ์อาเซียน หลังข้อตกลงหยุดยิงไทย-กัมพูชา
เมื่อช่วงเย็นวันที่ 19 สิงหาคม ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ได้โพสต์เฟซบุ๊ก แจ้งว่า ได้โทรศัพท์หารือกับนายอันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย และประธานอาเซียน เกี่ยวกับความคืบหน้าในการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิง ระหว่างกัมพูชากับไทย ซึ่งได้บรรลุข้อตกลงกันในการประชุมพิเศษ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคมที่ผ่านมา ที่เมืองปูตราจายา และในการประชุมวิสามัญของคณะกรรมการชายแดนทั่วไปกัมพูชา-ไทย เมื่อวันที่ 7 สิงหาคมที่ผ่านมา ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งมาเลเซียเป็นผู้ประสานงานจัดการประชุม
ฮุน มาเนต ระบุด้วยว่า ได้หารือกับอันวาร์เกี่ยวกับการเร่งผลักดันให้มีการจัดตั้ง “ทีมผู้สังเกตการณ์อาเซียน” โดยเร็ว ตลอดจนกระบวนการดำเนินงานของ “ทีมผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว” ซึ่งทั้งสองกลไกนี้ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงให้เกิดประสิทธิภาพ