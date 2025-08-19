อียู มอบเงินช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม 7 แสนยูโร ให้ผู้รับผลกระทบชายแดนไทย-กัมพูชา

สหภาพยุโรปมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมฉุกเฉิน จำนวน 700,000 ยูโร เพื่อการช่วยพลเรือนที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม European Union in Thailand เปิดเผยผ่านเพจเฟซบุ๊ดระบว่า “กรุงเทพฯ – สหภาพยุโรปได้จัดสรรเงินทุนด้านมนุษยธรรมฉุกเฉินจำนวน 700,000 ยูโร เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากความขัดแย้งตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา เงินทุนนี้จะช่วยสนับสนุนชุมชนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด
เงินทุนฉุกเฉินด้านมนุษยธรรมนี้ถือเป็นส่วนเสริมของการให้การสนับสนุนทางการเงินอย่างต่อเนื่องของสหภาพยุโรปแก่องค์กรพันธมิตรต่างๆ ในภูมิภาค โดยเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา สหภาพยุโรปได้จัดสรรเงินทุนช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจำนวน 76 ล้านยูโร เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์หลักๆ ในภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”
EU provides €700,000 humanitarian aid for civilians affected by conflict at Thailand-Cambodia border
BANGKOK – The European Union is providing €700,000 in emergency humanitarian funding to support people most affected by the conflict along the Thailand-Cambodia border. The funding will support the most affected communities.
This emergency humanitarian funding will complement ongoing support provided through partners in the region. Earlier this year, the European Union allocated €76 million in humanitarian aid to address the needs of people affected by the main crises in South and Southeast Asia.