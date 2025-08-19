เขมร ผุด แคมโบเดียโคล่า สุดภาคภูมิใจ เจ้าของกัมพูชา 100%

เขมร ผุด แคมโบเดียโคล่า ชูจุดขายเป็นความภาคภูมิใจ เจ้าของกัมพูชา 100% หลัง ‘โค้ก’ ถอด ‘แวนด้า’ พ้นพรีเซ็นเตอร์ จนเกิดกระแสแบนโค้ก
จากกรณี บริษัทโคคา-โคล่า ยุติสัญญาการเป็นพรีเซ็นเตอร์กับ แวนด้า แร็ปเปอร์ชื่อดังชาวกัมพูชา พร้อมลบภาพทั้งหมดของเขาออกจากเพจทางการ ซึ่งจากเหตุการณืดังกล่าว ส่งผลให้ชาวกัมพูชาแสดงความไม่พอใจอย่างมาก หลายคนออกมารณรงค์ให้มีการบอยคอตแบรนด์น้ำอัดลมดังจากสหรัฐอเมริกา
กระแสดังกล่าวทำเอา ฮุน เซน นั่งไม่ติด ต้องออกมาโพสต์เฟซบุ๊ก เบรกประชาชนชาติตนเองว่า การแบนโค้กไม่ใช่เรื่องเล็ก เพราะอาจส่งผลเสียอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจและการทูตของประเทศ หากบริษัทโค้กถอนตัวออกจากกัมพูชา กัมพูชาจะเป็นฝ่ายเสียหายเอง
ล่าสุด Khmernote เพจสื่อออนไลน์ของกัมพูชา ที่มีผู้ติดตามกว่า 2.8 ล้าน ได้ออกมาโพสต์ภาพ โลล่ารูปแบบใหม่ โดยอ้างว่าเป็นของเขมร โดยตั้งชื่อ Cambodia Cola โดยข้อความว่า “เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้ผู้ประกอบการชาวเขมร เตรียมวางจำหน่ายในตลาด น้ำอัดลม ‘Cambodia Cola’ ความภาคภูมิใจของผลิตภัณฑ์เขมร ผลิตขึ้นโดยผู้ประกอบการชาวเขมร 100%”
ทั้งนี้ ยังพบเพจเฟซบุ๊กของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ลงคลิปวิดีโอโปรโมต ประโคมโฆษณากันคึกคัก