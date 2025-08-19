สื่อกัมพูชาอ้างผู้เชี่ยวชาญ ชี้ไทยจัดฉากคลิปทหารเขมรวางทุ่นระเบิด เผยชาวสุรินทร์ก็พูดเขมรได้
หลังจากที่ทหารไทยออกมาเผยว่า เจอมือถือปริศนาแถวภูมะเขือ และในเครื่องดังกล่าว ตรวจพบภาพ-คลิปที่ทหารเขมร กำลังสอนวิธีถอดสลักระเบิด ก่อนจะมีการนำทุ่นระเบิดไปฝัง พร้อมระบุว่า ภาพและคลิปเหล่านี้ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ว่า ถ่ายไว้เมื่อไหร่
ล่าสุด เฟซบุ๊กที่ชื่อ EAC News ที่ระบุว่า เป็นเพจข่าวของกัมพูชา ที่เป็นภาษาอังกฤษ ได้ออกมารายงานเกี่ยวกับข่าวดังกล่าว โดยพาดหัวว่า “ข่าวด่วน! ภาพการวางทุ่นระเบิดของไทยที่กองทัพไทยเผยแพร่ ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า เป็นเพียงการจัดฉาก”
และรายงานว่า ผู้เชี่ยวชาญได้ออกมาตอบโต้ วิดีโอและภาพถ่ายที่กองทัพไทยเผยแพร่ล่าสุด ที่ระบุว่า เป็นภาพและคลิปทหารกัมพูชา ขณะวางทุ่นระเบิดตามแนวชายแดน โดยระบุว่า เป็นการจัดฉาก
นักวิเคราะห์กล่าวว่า การวางทุ่นระเบิดจะต้องเป็นการวางอย่างลับๆ จะไม่ถูกถ่ายหรือดำเนินการในลักษณะในคลิป และว่า คนที่จังหวัดสุรินทร์ของไทย สามารถพูดภาษาเขมรได้ ดังนั้นจึงง่ายมากหากจะให้ปลอมเป็นทหารเขมร ในขณะที่เครื่องแบบและเครื่องหมายทหารก็มีขายทั่วไปในตลาดท้องถิ่น
รายงานของ EAC News ระบุด้วยว่า คลิปล่าสุดนี้มีขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยมีการเผยแพร่ที่ทำให้เกิดความกังขามาแล้วเช่นกัน ผู้สังเกตการณ์กล่าวด้วยว่า การจัดฉากนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างภาพเพื่อเผยแพร่ต่อสื่อและกล่าวหาต่อสาธารณะ
พร้อมกันนี้ เพจ EAC News ยังนำภาพข่าวของสื่อไทยไปโพสต์ พร้อมข้อความว่า FAKE NEWS ด้วย