เบสเซนท์ชี้ จีนเป็นแหล่งรายได้ภาษีหลักสหรัฐ คาดถกรอบต่อไปก่อน พ.ย.
นายสก็อตต์ เบสเซนท์ รัฐมนตรีคลังสหรัฐ กล่าวเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ว่า สภาพการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันระหว่างสหรัฐและจีนกำลังดำเนินไปได้อย่างดีเยี่ยม เนื่องจากสองประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดของโลกได้ยุติข้อพิพาททางการค้าด้านภาษีศุลกากรในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา
เบสเซนท์ให้สัมภาษณ์ Fox News ว่า ขณะนี้จีนคือแหล่งรายได้หลักที่สุดของสหรัฐจากภาษีศุลกากร เรามีการพูดคุยที่ดีมากกับจีน คาดว่าเราจะได้พบกันอีกครั้งก่อนเดือนพฤศจิกายน ก่อนจะสรุปว่า เขาคิดว่าตอนนี้สถานการณ์ปัจจุบันกำลังดำเนินไปได้ด้วยดี
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว สหรัฐและจีนได้ขยายระยะเวลาการพักรบทางภาษีออกไปอีก 90 วันจนถึงเดือนพฤศจิกายน เพื่อหลีกเลี่ยงการเก็บภาษีสินค้านำเข้าของกันและกันในอัตราสามหลัก
ทั้งสองฝ่ายได้ประกาศสงบศึกทางการค้าครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม หลังจากการเจรจาที่นครเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ โดยตกลงที่จะขยายเวลาออกไป 90 วันเพื่อเปิดทางให้มีการเจรจาเพิ่มเติม ต่อมาได้มีการพบกันอีกครั้งที่ประเทศสวีเดนในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม จากนั้นคณะเจรจาของสหรัฐได้กลับไปยังวอชิงตันพร้อมข้อเสนอแนะให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ขยายเส้นตายออกไปอีกครั้ง
อย่างไรก็ดี สหรัฐยังกดดันให้จีนหยุดซื้อน้ำมันจากรัสเซีย เพื่อเพิ่มแรงกดดันต่อมอสโกในเรื่องสงครามยูเครน แต่ทรัมป์กล่าวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่า ยังไม่มีแผนจะเก็บภาษีตอบโต้จีนในเร็วๆ นี้ เนื่องจากการเจรจาเพื่อยุติสงครามยังคงอยู่ระหว่างการดำเนินการ