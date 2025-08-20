ไวรัลทั่วโลก อินฟลูดัง เล่านาทีชีวิต ถ่ายรีวิวอาหาร รถพุ่งชนทะลุกระจก นึกว่าจะเป็นมื้อสุดท้าย
วันที่ 20 สิงหาคม สื่อต่างประเทศ รายงานว่า 2 นักรีวิวด้านอาหาร ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล หลังเศษกระจกกระเด็นใส่ เนื่องจากรถยนต์พุ่งชนทั้งคู่ขณะถ่ายทำรายการ
ชั่วครู่ ขณะที่ทั้งคู่กำลังเพลิดเพลินกับอาหารตรงหน้า เพื่อลงรีวิวบนยูทูบ แต่แล้วทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเมื่อรถยนต์เอสยูวี พุ่งชนกระจกหน้าร้านอาหาร Cuvée’s Culinary Creations ในเมืองฮูสตัน รัฐเท็กซัส ทะลุจนเศษกระจกกระเด็นใส่ทั้งคู่
ในความโชคร้าย ก็มีความโชคดีอยู่บ้าง กล้องที่กำลังบันทึกอาหารอันน่าเอร็ดอร่อย สามารถเก็บหลักฐานชิ้นเยี่ยม วินาทีที่รถคันดังกล่าวกำลังพุ่งชนร้าน จน นีน่า ซานติอาโก และแพทริค แบล็กวูด นักรีวิวชื่อดัง 2 ราย ตั้งตัวไม่ทัน พยายามมุดใต้โต๊ะ หวังออกจากที่เกิดเหตุให้ไกลที่สุด ท่ามกลางความตกตะลึงของพนักงานในร้าน ทั้งนี้ สาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้ ยังไม่แน่ชัดว่าเป็นเพราะอะไร
ต่อมา นีน่า และแพทริค ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทันที ได้รับการรักษาและเย็บแผลก่อนแพทย์จะอนุญาตให้กลับบ้านได้
แพทริคและนีน่า เปิดใจผ่านวิดีโอว่า “นี่เป็นอุบัติเหตุครั้งที่สองในเดือนนี้ ความจริงที่ว่าเรารอดมาได้จากอุบัติเหตุทั้งสองครั้ง บางทีตอนนี้ผมอาจจะสับสนหรือเพ้อไปเองก็ได้ แต่ผมรู้สึกเหมือนอยากจะร้องไห้ แต่ก็ร้องไม่ออก พวกเราดีใจที่ยังมีชีวิตอยู่”
“เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ฉันเห็นอย่างชัดเจนว่า ใครคือคนที่สำคัญจริงๆ ชีวิตมันสั้นเกินกว่าจะเก็บความโกรธหรือความเคืองใจเอาไว้ ปล่อยวาง ให้อภัย ใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบัน และเห็นคุณค่าของคนรอบข้าง มื้อนี้อาจเป็นมื้อสุดท้ายของเราก็ได้”นีน่าระบุบนอินสตาแกรม