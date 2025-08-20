น้องสาวผู้นำคิมลั่น! โสมแดงไม่มีวันมองโสมขาวเป็น ‘พันธมิตรการทูต’ ปัดโอกาสฟื้นสัมพันธ์
สำนักข่าวเอพีรายงานว่า นางคิม โยจอง น้องสาวของนายคิม จองอึน ผู้นำเกาหลีเหนือได้กล่าวว่าเกาหลีเหนือจะไม่มีวันมองเกาหลีใต้ว่าเป็น “พันธมิตรทางการทูต” เป็นคำกล่าวล่าสุดของเธอที่จะปฏิเสธความพยายามของเกาหลีใต้ที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้ดีขึ้น หลังแตะจุดต่ำสุดภายใต้การนำของรัฐบาลอดีตประธานาธิบดียุน ซอกยอล
สำนักข่าวกลางเกาหลี (KCNA) รายงานเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ว่านางคิมได้เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศเกาหลีเหนือเพื่อหารือเรื่องยุทธศาสตร์ด้านการทูตของผู้นำคิม โดยนางคิม โยจองยังได้กล่าวประณามการซ้อมรบระหว่างเกาหลีใต้และสหรัฐอเมริกาว่าเป็นการฝึกซ้อมรุกรานเกาหลีเหนือ และท่าทีที่มุ่งสันติภาพของเกาหลีใต้นั้นปิดบังเจตนาร้ายไว้ที่จะโทษว่าเกาหลีเหนือเป็นฝ่ายทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองชาติเลวร้ายลง
นอกจากนั้น นางคิมยังสั่งการให้กระทรวงต่างประเทศมุ่งหามาตรการตอบโต้กลับเกาหลีใต้อย่างเหมาะสม เพราะเกาหลีใต้เป็น “ประเทศที่ไม่เป็นมิตรมากที่สุด” เช่นเดียวกับบรรดาพันธมิตรของเกาหลีใต้ พร้อมกับบอกว่าเกาหลีใต้เป็น “สุนัขรับใช้ผู้ซื่อสัตย์อันดับ 1” ของสหรัฐอเมริกา และจะไม่มีวันกลับไปฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือ-เกาหลีใต้อีก
คำกล่าวของเธอและผู้นำคิมเมื่อวันจันทร์ที่ 18 สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นการปฏิเสธแนวคิดของประธานาธิบดีอี แจมยองของเกาหลีใต้ที่อยากกลับไปใช้ข้อตกลงทางการทหารเกาหลีเหนือ-เกาหลีใต้ฉบับปี 2018 อีกครั้งที่ลดความตึงเครียดตามพื้นที่พรมแดน พร้อมกับขอให้เกาหลีเหนือตอบรับด้วยการสร้างความเชื่อมั่นและกลับมาติดต่อพูดคุยกันอีก
ด้านกระทรวงรวมชาติของเกาหลีใต้ออกมาตอบโต้คำกล่าวของนางคิม โยจอง โดยบอกว่ารัฐบาลเกาหลีใต้ภายใต้การนำของประธานาธิบดีอีจะใช้ขั้นตอนต่างๆ เพื่อมุ่งไปสู่สันติภาพ และขอให้ทั้งสองประเทศมีความเคารพซึ่งกันและกัน