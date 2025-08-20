กห.กัมพูชา นำทีมผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว ลงพื้นที่จ.พระวิหาร ตรวจสอบการปฏิบัติ ตามข้อตกลงหยุดยิง
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม สำนักข่าวเฟรชนิวส์รายงานว่า พล.ท.มาลี โสเจียตา โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชา แถลงในเช้าวันนี้ว่า กระทรวงกลาโหมกัมพูชาได้อำนวยความสะดวกให้คณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว (IOT) ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจาก 5 ชาติ โดยมีพ.อ.นาซลี บิน อับดุล ราฮิม ผู้ช่วยทูตทหารของมาเลเซียประจำกัมพูชา เป็นหัวหน้าคณะ ลงพื้นที่จังหวัดเขาวิหาร เพื่อสังเกตการณ์ ตรวจสอบและรายงานสถานการณ์ล่าสุด หลังจากการบังคับใช้ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างกัมพูชาและไทยมีผลอย่างเป็นทางการ
พล.โท.มาลียังกล่าวย้ำข้อเรียกร้องของกัมพูชาให้ประเทศไทยปฏิบัติตามข้อตกลง โดยการส่งมอบทหารกัมพูชา 18 นาย ที่ถูกควบคุมตัวโดยมิชอบหลังการหยุดยิง ซึ่งขณะนี้ถูกฝ่ายไทยควบคุมตัวมาแล้ว 21 วัน คืนให้กับกัมพูชา ทั้งยังย้ำว่ากระทรวงกลาโหมและกองทัพกัมพูชา ตลอดจนประชาคมระหว่างประเทศจะกดดันต่อไปจนกว่าฝ่ายไทยจะปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศและส่งตัวทหารกัมพูชากลับประเทศ
โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชากล่าวอีกว่า รัฐบาล กองทัพ และประชาชนชาวกัมพูชามีความเป็นหนึ่งเดียวกันในการปกป้องดินแดน ศักดิ์ศรีและอธิปไตยของชาติ การปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างเต็มที่ของทั้งสองฝ่ายจะสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการฟื้นฟูสันติภาพ เสถียรภาพและความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้กลับสู่ภาวะปกติ
นอกจากนี้กัมพูชาจะยังคงทำงานร่วมกับประเทศไทย มาเลเซีย สมาชิกอาเซียน และหุ้นส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างเต็มที่และแก้ไขข้อพิพาทโดยสันติวิธีภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ กฎบัตรสหประชาชาติ และ กฎบัตรอาเซียน
ทั้งนี้ภารกิจของคณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว(IOT)ดังกล่าวมีที่มาจากผลการประชุมสมัยวิสามัญระหว่างไทยกับกัมพูชา ณ เมืองปุตราจายา ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม และการประชุมสมัยวิสามัญของคณะกรรมการชายแดนร่วมไทย-กัมพูชา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม