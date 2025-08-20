สื่อเผย ‘มัสก์’ เบรกแผนตั้งพรรคใหม่ มุ่งดูแลบริษัทตัวเอง รักษาสัมพันธ์ ‘เจ.ดี. แวนซ์’
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า อีลอน มัสก์ อภิมหาเศรษฐีชาวสหรัฐได้ชะลอแผนเรื่องพรรคการเมืองใหม่ของเขาอย่างเงียบๆ ตามรายงานของหนังสือพิมพ์เดอะวอลล์สตรีทเจอร์นัล เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม โดยมัสก์กล่าวกับคนสนิทว่าต้องการให้ความสำคัญกับบริษัทต่างๆ ของเขามากกว่า
ก่อนหน้านี้ มัสก์มีความไม่ลงรอยกับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐ แม้จะเคยเป็นพันธมิตรและทำงานในรัฐบาลทรัมป์ก็ตาม โดยมัสก์ได้เปิดตัว พรรคอเมริกา ในเดือนกรกฎาคม แต่บรรดานักลงทุนกังวลว่ามัสก์จะไม่ได้ทุ่มเทเวลาให้กับการบริหารเทสลามากพอหลังขัดแย้งกับทรัมป์ในเรื่องการตั้งพรรคใหม่ ขณะที่เทสลากำลังเผชิญสถานการณ์ที่ยากลำบาก หุ้นของเทสลาร่วงลงมากกว่า 18% ในปีนี้และมัสก์กล่าวว่าสถานการณ์อาจย่ำแย่ไปอีกหลายไตรมาสหลังรัฐบาลสหรัฐยกเลิกการสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้า
วอลล์สตรีทเจอร์นัลรายงานว่า ในช่วงที่ผ่านมา มัสก์ให้ความสำคัญไปกับการฟื้นฟูความสัมพันธ์กับนายเจ.ดี. แวนซ์ รองประธานาธิบดีสหรัฐ และมัสก์รู้ว่าการตั้งพรรคการเมืองใหม่จะทำลายความสัมพันธ์กับแวนซ์
มัสก์ยังกล่าวกับคนใกล้ชิดด้วยว่ากำลังพิจารณาให้เงินสนับสนุนแวนซ์ หากแวนซ์ลงเลือกตั้งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในปี 2028 หลังมัสก์เคยทุ่มเงินเกือบ 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐในการช่วยทรัมป์หาเสียงจนชนะการเลือกตั้งเมื่อปลายปีที่แล้ว
อย่างไรก็ตาม รอยเตอร์ยังไม่สามารถยืนยันรายงานดังกล่าวของวอลล์สตรีทเจอร์นัล ขณะที่เทสลาและทำเนียบขาวยังไม่ได้ออกมาให้ความเห็นกับเรื่องดังกล่าว