POP MART มาแรง! รายได้ปี 2025 อาจทะลุ 3 หมื่นล้านหยวน
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า นายหวาง หนิง ซีอีโอของ POP MART เปิดเผยเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ว่า POP MART กำลังมีรายได้ตามเป้าของปีนี้ที่ 2 หมื่นล้านหยวน หรือ 90,711 ล้านบาท และเชื่อว่ารายได้โดยรวมในปีนี้อาจพุ่งถึง 3 หมื่นล้านหยวน หรือ 136,072 ล้านบาทได้ไม่ยาก หลังทางบริษัทเพิ่งเปิดเผยผลกำไรสุทธิในปีนี้พุ่งถึงเกือบ 400% หลังความต้องการของอาร์ตทอยและกระแส ลาบูบู้ กำลังพุ่งสูงในหลายตลาดทั่วโลก
นายหวางกล่าวว่า POP MART กำลังเติบโตในตลาดใหม่ๆ อาทิ ตะวันออกกลาง ยุโรปตอนกลาง อเมริกากลางและอเมริกาใต้ พร้อมกับเชื่อว่ายังมีโอกาสเติบโตอีกมากเช่นกัน ขณะที่ยอดขายของ POP MART ในตลาดอเมริกาเหนือและเอเชียแปซิฟิกรวมกันในปีนี้เทียบเท่ากับยอดขายในจีนของเมื่อปีที่แล้ว
ซีอีโอของ POP MART ยังกล่าวอีกว่า ตอนนี้ตลาดอเมริกาเหนือมี POP MART อยู่ประมาณ 40 สาขา แต่ทางบริษัทจะเริ่มการขยายสาขาให้มากขึ้นในช่วง 1 – 2 ปีข้างหน้า และคาดว่าจะมีการเปิด 10 สาขาในอเมริกาภายในสิ้นปีนี้
หนึ่งในผลิตภัณฑ์ของ POP MART ที่ได้ความนิยมมากที่สุดคือ ลาบูบู้ ที่อยู่ในคอลเลกชั่น The Monsters จากการที่บรรดาเหล่าคนดัง อาทิ ริฮานนา นักร้องสาวชื่อดัง ไปจนถึง เดวิด เบ๊คแฮม อดีตนักฟุตบอลชื่อดังดีกรีอดีตกัปตันทีมชาติอังกฤษ ยังมีไว้ในครอบครอง ทำให้ลาบูบู้กลายเป็นที่ต้องการทั่วโลก โดย POP MART ระบุเมื่อสัปดาห์นี้ว่าจะเตรียมออก ลาบูบู้ มินิเวอร์ชั่น ที่สามารถติดเข้ากับโทรศัพท์มือถือได้
POP MART เปิดเผยว่าคอลเลกชั่น The Monsters ทำรายได้มากถึง 4.81 พันล้านหยวนในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ หรือคิดเป็น 34.7% ของรายได้ทั้งหมด ขณะที่คอลเลกชั่นอื่นๆ ที่ทำรายได้ทะลุ 1 พันล้านหยวนได้แก่ Molly และ Crybaby
กระแสความนิยมของ POP MART ยังทำให้หุ้นของบริษัทพุ่งขึ้นมากกว่า 230% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ทำให้ POP MART มีมูลค่าสูงกว่า Mattel ผู้ผลิตตุ๊กตาบาร์บี้ เช่นเดียวกับ Sanrio ที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ Hello Kitty