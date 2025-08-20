เริ่มแล้ว จีนจัดการแข่งขัน สแล็คไลน์ ทรงตัวเดินบนสายรัด กว้าง 2 ซม. บนยอดเขาสูง 400 เมตร
วันที่ 20 สิงหาคม บีบีซี รายงานว่า นักกีฬาระดับแนวหน้าจากนานาประเทศ เข้าร่วมแข่งขันสแล็คไลน์บนหุบเขา ความสูง 400 เมตร ในประเทศจีน
สำหรับการแข่งขันครั้งที่ 8 ถูกจัดขึ้น ณ อุทยานแห่งชาติจางเจียเจี้ย (Zhangjiajie National Forest Park) โดยผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดจะต้องทรงตัวเดินบนสายรัดที่มีความกว้างเพียง 2 เซนติเมตร ระหว่างยอดเขา 2 ลูก ระยะห่างประมาณ 1 กิโลเมตร อย่างไรก็ดี การแข่งขันครั้งนี้มีผู้เข้าแข่งขันจากหลายประเทศ อาทิ จีน ฝรั่งเศส และสหรัฐ
ทั้งนี้ สำหรับสแล็คไลน์ (Slackline) คือกีฬาที่ต้องอาศัยศิลปะการทรงตัวบนสายรัดที่ทำจากเส้นใยสังเคราะห์ มีความกว้าง 2-5 เซนติเมตร โดยจะผูกโยงเข้ากับจุดคงที่หลายจุด เช่น ต้นไม้ สแล็คไลน์จัดเป็นประเภทกีฬาที่อิสระและหลากหลาย นอกจากนี้ ยังมีการแข่งขันชิงแชมป์ที่มีนักกีฬาอาชีพมากมายเข้าร่วม
สแล็คไลน์ ถือกำเนิดขึ้นจากกิจกรรมอิสระของนักปีนเขา ในอุทยานแห่งชาติโยเซมิตี (Yosemite) รัฐแคลิฟอร์เนีย เมื่อช่วงต้นทศวรรษ 1980 (ราว พ.ศ.2523) ซึ่งต้องอาศัยศิลปะการทรงตัวบนสายรัดที่ยืดหยุ่นได้
อดัม โกรซอฟสกี และเจฟฟ์ เอลลิงตัน เป็นบุคคลกลุ่มแรกๆ ที่คิดค้นการใช้อุปกรณ์ปีนเขา เพื่อทรงตัว และได้นำกีฬาสแล็คไลน์มาใช้ในค่ายนักปีนเขา จากนั้นกีฬาชนิดนี้ ก็กระจายไปยังประเทศอื่นๆทั่วโลก จนเริ่มได้รับความนิยมในยุโรปอย่างมาก ราวปี 2006
ขอบคุณข้อมูล slacklineinternational