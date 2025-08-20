สลด! รถบัสขนผู้อพยพชาวอัฟกัน ประสานงารถบรรทุก-มอเตอร์ไซค์ ดับคาที่ 73 ศพ
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม สำนักข่าวบีบีซีรายงานว่า เกิดอุบัติเหตุสุดสลดเมื่อรถบัสบรรทุกผู้อพยพชาวอัฟกานิสถานที่ถูกส่งกลับมาจากประเทศอิหร่าน ได้ประสบเหตุพุ่งชนประสานงาเข้ากับรถบรรทุกและรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งบนถนนมุ่งหน้าสู่กรุงคาบูล เมืองหลวงของอัฟกานิสถาน เมื่อคืนวันอังคารที่ 19 ส.ค.ตามเวลาท้องถิ่น ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตในคราวเดียวมากถึง 73 ราย ในจำนวนนี้เป็นเด็ก 17 ราย
นายอาห์มาดุลเลาะห์ มอตตากี ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมในจังหวัดเฮรัตของอัฟกานิสถาน ยืนยันว่าเกิดอุบัติเหตุที่น่าเศร้าสลดดังกล่าวบนถนนเส้นหนึ่งในจังหวัดเฮรัต โดยผู้อพยพชาวอัฟกันที่อยู่บนรถโดยสารคันดังกล่าวซึ่งกำลังมุ่งหน้าไปยังกรุงคาบูลนั้นเสียชีวิตทั้งหมด รวมถึงผู้ประสบเหตุอีก 2 รายที่อยู่บนรถบรรทุกและรถมอเตอร์ไซค์ด้วย
ด้านตำรวจในจังหวัดเฮรัตกล่าวว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเป็นเพราะคนขับรถขับมาด้วยความเร็วเกินไปและยังประมาทอีกด้วย
ทั้งนี้ อุบัติเหตุทางรถยนต์เกิดขึ้นเป็นปกติในประเทศอัฟกานิสถานที่ถนนหนทางส่วนใหญ่ชำรุดเสียหายเนื่องจากผลของสงครามในประเทศและไร้การบังคับใช้กฎจราจรอย่างเคร่งครัด ขณะที่ผู้เสียชีวิตครั้งนี้เกือบทั้งหมดเป็นผู้อพยพชาวอัฟกันที่ถูกทางการอิหร่านเร่งผลักดันกลับประเทศเมื่อเร็วๆ นี้ หลังจากมีชาวอัฟกันที่หลบหนีภัยสงครามในอัฟกานิสถานเข้าไปในอิหร่านเป็นจำนวนมาก