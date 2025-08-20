กองทัพอิสราเอล อนุมัติ เกณฑ์กำลังพลเพิ่ม 5 หมื่นนาย รับปฏิบัติการเฟสใหม่ในศึกกาซา
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม สำนักข่าวเอพีอ้างเจ้าหน้าที่ทหารอิสราเอลเปิดเผยว่า คณะนายพลระดับสูงของกองทัพได้อนุมัติแผนการเกณฑ์ทหารกองหนุนเพิ่มจำนวนหลายหมื่นนาย เพื่อเริ่มปฏิบัติการเฟสใหม่ในบางพื้นที่ของฉนวนกาซา
เจ้าหน้าที่ทหารกล่าวว่า กองทัพอิสราเอลจะเริ่มการปฏิบัติการในพื้นที่บางส่วนในเมืองกาซาซิตี้ ซึ่งทางกองทัพยังไม่เคยปฏิบัติการมาก่อนและยังคงมีกลุ่มติดอาวุธฮามาสเคลื่อนไหวอยู่
โดยขณะนี้กองทัพอิสราเอลกำลังปฏิบัติการอยู่ในเขตไซตูน (Zeitoun) และจาบาเลีย (Jabaliya) ของเมืองกาซาซิตี้ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติการที่ขยายวงกว้างขึ้น ซึ่งคาดว่าจะได้รับการอนุมัติขั้นสุดท้ายจากผู้บัญชาการทหารสูงสุดในอีกไม่กี่วันข้างหน้า
อย่างไรก็ตาม ยังไม่แน่ชัดว่าปฏิบัติการจะเริ่มต้นเมื่อใด โดยเจ้าหน้าที่ระบุว่า จะมีการเรียกระดมพลทหารกองหนุนจำนวน 50,000 นายในเดือนหน้า ซึ่งจะทำให้จำนวนทหารกองหนุนของอิสราเอลที่ประจำการอยู่เพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่า เป็น 120,000 นาย
นายเบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล กล่าวเมื่อต้นเดือนนี้ว่า เป้าหมายของการปฏิบัติการคือการปล่อยตัวตัวประกันที่ยังเหลืออยู่ และเพื่อให้แน่ใจว่าฮามาสและกลุ่มติดอาวุธอื่น ๆ จะไม่สามารถคุกคามอิสราเอลได้อีก
แผนการบุกเข้าสู่เมืองกาซาซิตี้และค่ายผู้ลี้ภัยทางตอนกลางกาซาของอิสราเอล ได้จุดกระแสประณามจากนานาชาติเพิ่มขึ้นและก่อให้เกิดความกังวลว่าจะมีการอพยพครั้งใหญ่ของชาวปาเลสไตน์ขึ้นอีกระลอก
ปัจจุบันมีผู้พลัดถิ่นหลายแสนคนอาศัยอยู่ในเมืองดังกล่าว ซึ่งยังเป็นที่ตั้งของโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญแห่งสุดท้ายที่หลงเหลืออยู่ในฉนวนกาซา