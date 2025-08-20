ทุนใหญ่เวียดนาม ทุ่ม 6.5 หมื่นล้านบาท ผุดโปรเจ็กต์ยักษ์ กาสิโนคอมเพล็กซ์

‘ซันกรุ๊ป’ บริษัทอสังหาฯเวียดนาม ไฟเขียว ลงทุนโครงการกาสิโนคอมเพล็กซ์ นำร่องครั้งแรกของประเทศ มูลค่ากว่า 2 พันล้านดอลลาร์ บนพื้นที่ 244 เฮกตาร์ คาดใช้เวลาก่อสร้าง 9 ปี พร้อมสิทธิดำเนินงานยาว 70 ปี มุ่งปั้น ‘วานดอน’ สู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจ-การท่องเที่ยวระดับโลก
กลุ่ม ซันกรุ๊ป (Sun Group) คือหนึ่งในบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการท่องเที่ยวรายใหญ่ของเวียดนาม ถูกรับเลือกจากคณะกรรมการประชาชนจังหวัดกว๋างนิงห์ ให้เป็นผู้ลงทุนหลักในโครงการ Van Don Integrated Casino and Tourism Complex มูลค่ากว่า 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือประมาณ 65,000,000,000 บาท) หลังจากที่นายกรัฐมนตรีเวียดนามอนุมัติหลักการไปแล้วก่อนหน้านี้
โครงการกาสิโนและรีสอร์ตครบวงจรแห่งนี้จะตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 244 เฮกตาร์ ที่ตำบล Vạn Yên (วัน เยียน) จังหวัดกว๋างนิงห์ ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ คาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้างราว 9 ปี และจะได้รับสิทธิดำเนินงานยาวนานถึง 70 ปี
คอมเพล็กซ์ดังกล่าว จะรวมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ตั้งแต่กาสิโนหรู โรงแรมและรีสอร์ตระดับไฮเอนด์ คอนโดเทล ศูนย์การค้า ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าขนาดใหญ่ ไปจนถึงสนามกีฬา พื้นที่พักผ่อน นันทนาการ ศูนย์สุขภาพและสปา รวมถึงความบันเทิงมาตรฐานสากล
เหงียน กว๋าง ฮุ่ย (Nguyen Quang Huy) ประธานซันกรุ๊ป กล่าวว่า การได้รับเลือกครั้งนี้ถือเป็น “หมุดหมายสำคัญ” ที่เกิดขึ้นจากความพยายามของจังหวัดในการเฟ้นหานักลงทุนที่มีทั้งศักยภาพและวิสัยทัศน์ ผ่านกระบวนการคัดเลือกที่เข้มงวด โปร่งใส และเป็นไปตามกฎหมายด้านการลงทุนและที่ดิน
“เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับความไว้วางใจให้พัฒนาโครงการระดับแลนด์มาร์กนี้ ซันกรุ๊ปจะทุ่มทรัพยากรและยึดมาตรฐานสูงสุดด้านการวางแผน สถาปัตยกรรม และการบริหาร เพื่อสร้างคอมเพล็กซ์ท่องเที่ยวและความบันเทิงที่สะท้อนศักยภาพทางประวัติศาสตร์ของวานดอน และมรดกอันล้ำค่าของกว๋างนิงห์” ประธานซันกรุ๊ปกล่าว
ประธานซันกรุ๊ปกล่าวเสริมว่า โครงการนี้จะสร้างประสบการณ์ใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนแก่ผู้มาเยือน และจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดกว๋างนิงห์ พร้อมยกระดับเขตเศรษฐกิจวานดอน ให้กลายเป็นจุดหมายใหม่ด้านการท่องเที่ยวและความบันเทิงในเวียดนาม