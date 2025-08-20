ไล่ล่าระทึก ชายกัมพูชา ลักพาหญิงจีน กลางกรุงพนมเปญ บึ่งรถชนดะ ตร.ยิงใส่ จับตัวสำเร็จ

ตร.ไล่ล่าระทึก ชายกัมพูชา ลักพาหญิงจีน กลางกรุงพนมเปญ ชนรถเข็นข้างทาง ก่อนยิงสกัด จับตัวสำเร็จ
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พนมเปญ โพสต์ รายงานว่า ตำรวจพนมเปญ ร่วมกับ ตำรวจทหารเขตเซนซก จับกุมชายคนหนึ่งเมื่อคืนนี้ ต้องสงสัยว่าลักพาตัวหญิงต่างชาติ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในเวลาประมาณ 20.30 น. ของวันที่ 19 สิงหาคม ที่บอเรย์ พนมเปญ ทเมย ถนน 1007 , สังกัต พนมเปญ ทเมย , คาน เซนซก , พนมเปญ
เจ้าหน้าที่ได้ไล่ล่ารถยนต์ GAC สีดำ ที่ไม่มีป้ายทะเบียน ขับขี่โดยชายชาวกัมพูชา ที่ต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการลักพาตัวหญิงจีน บนถนน 1003 ระหว่างไล่ล่า รถยนต์ได้ขับชนเข้ากับรถเข็นขายบาร์บีคิวข้างทาง
เมื่อรถมาถึงที่บอเรย์ ถนน 1007 ได้เกิดเหตุยิงกัน 2 นัด นำไปสู่การจับกุมผู้ต้องสงสัย ที่เป็นชายชาวกัมพูชา และช่วยเหลือหญิงจีนออกจากรถได้
เจ้าหน้าที่ยืนยันว่า คดีนี้ต้องสงสัยว่าเป็นการลักพาตัว แต่ไม่มีการให้รายลเอียดเพิ่มเติม ผู้ต้องสงสัยและรถยนต์ถูกนำตัวไปยังฐานทัพตำรวจทหารเขตเซนซกเพื่อสอบสวนเพิ่มเติม