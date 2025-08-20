ร่วมมือกัน ก้าวสู่ทศวรรษทองใหม่แห่งความร่วมมือ ‘ล้านช้าง-แม่โขง’
แม่น้ำล้านช้าง-แม่โขงเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของผู้คนในลุ่มน้ำ ความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขงถือกำเนิดขึ้นจากน้ำ โดยยึดมั่นในปณิธานดั้งเดิมที่ว่า “ดื่มน้ำสายธารเดียวกัน โชคชะตาผูกพันกัน” ส่งเสริมวัฒนธรรมล้านช้าง-แม่โขงที่ “ปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียม ช่วยเหลือกันด้วยใจจริง และสนิทสนมดุจครอบครัวเดียวกัน” และยึดมั่นในจิตวิญญาณของแม่น้ำล้านช้าง-แม่โขงที่ว่า “การพัฒนามาก่อน การปรึกษาหารืออย่างเท่าเทียม การปฏิบัติอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ การเปิดกว้างและครอบคลุม” เพื่อความผาสุกร่วมกันของประชาชนทั้ง 6 ประเทศมาโดยตลอด และได้กลายเป็นหนึ่งในกลไกความร่วมมือที่มีพลวัตและมีศักยภาพมากที่สุดในภูมิภาค มีส่วนสำคัญในการส่งเสริมเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาค
ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมานี้ เราหว่านเมล็ดในฤดูใบไม้ผลิ และได้เก็บเกี่ยวผลในฤดูใบไม้ร่วง ทั้งหกประเทศได้สร้างความเชื่อมั่นที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกัน เสริมสร้างความไว้วางใจทางยุทธศาสตร์ซึ่งกันและกัน ประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันทางทวิภาคีได้ครอบคลุมทั่วภูมิภาค และได้ตั้งเป้าหมายใหญ่ที่สร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันสำหรับประเทศล้านช้าง-แม่โขงอย่างชัดเจน จึงได้กลายเป็นเพื่อนบ้านที่ดี มิตรที่ดี และหุ้นส่วนที่ดีที่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน
ทั้งหกประเทศได้สร้างโล่ป้องกันที่แข็งแกร่งเพื่อความมั่นคงร่วมกัน ดำเนิน “โครงการริเริ่มล้านช้าง-แม่โขงที่ปลอดภัย” และปราบปรามอาชญากรรมต่างๆ เช่น การพนันออนไลน์และการฉ้อโกงอย่างจริงจัง ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาความมั่นคงของภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง ทั้งหกประเทศได้สร้างกลไกที่ทรงพลังเพื่อส่งเสริมการพัฒนา เสริมสร้างความร่วมมือในการเชื่อมโยงทั้งเชิงกายภาพและเชิงนโยบาย รวมถึงห่วงโซ่อุปทาน ทำให้ระเบียงนวัตกรรมเป็นจุดเด่นใหม่ของการพัฒนา และการพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำล้านช้าง-แม่โขงได้เริ่มดำเนินการอย่างราบรื่น
นอกจากนี้ ทั้งหกประเทศยังได้เสริมสร้างความผูกพันระหว่างประชาชนที่มีความเข้าใจและความใกล้ชิดซึ่งกันและกัน โดยใช้ประโยชน์จากกองทุนพิเศษความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขงเพื่อดำเนินโครงการเกือบหนึ่งพันโครงการในด้านทรัพยากรน้ำ การเกษตร การลดความยากจน สุขภาพ สตรี วัฒนธรรม และสาขาอื่นๆ โดยเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนและความร่วมมืออย่างมีประสิทธิผล และนำผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมมาสู่ประชาชนในประเทศลุ่มน้ำ
เมื่อไม่นานมานี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของ 6 ประเทศลุ่มน้ำล้านช้าง-แม่โขง ได้ประชุมกันที่มณฑลยูนนาน เพื่อร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง ครั้งที่ 10 ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี นายหวัง อี้ สมาชิกกรมการเมืองของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน และนายมาริษ เสงี่ยมพงษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทย ได้เป็นประธานร่วมและแถลงข่าวร่วมกัน
นายหวัง อี้ได้แสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง และเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นในการสร้าง “ความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง 2.0” ซึ่งประกอบด้วยความสามัคคี ความร่วมมือ การเปิดกว้างและได้ประโยชน์ทุกฝ่าย นวัตกรรมสีเขียว และสันติภาพและความสงบสุข ซึ่งเป็นการเริ่มต้นใหม่ในการสร้างทศวรรษทองใหม่ของความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง และเร่งสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันสำหรับประเทศลุ่มล้านช้าง-แม่โขงที่มุ่งสู่สันติภาพและความเจริญรุ่งเรือง
ในระหว่างการประชุม นายหวัง อี้ ได้พบปะกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของทั้ง 5 ประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีน ไทย ลาว และเมียนมา ได้จัดการประชุมอย่างไม่เป็นทางการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน ไทย และกัมพูชา ได้จัดการประชุมจิบน้ำชา ซึ่งได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเปิดอกและเป็นมิตรเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคี การปราบปรามอาชญากรรมข้ามพรมแดน และประเด็นอื่นๆ ในภูมิภาคที่ทุกฝ่ายให้ความสนใจร่วมกัน ยังได้หารือเกี่ยวกับประเด็นร้อนในปัจจุบัน การประชุมครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและภูมิปัญญาของครอบครัวล้านช้าง-แม่โขง ในการเสริมสร้างความเข้าใจและความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และร่วมกันปกป้องสันติภาพ เสถียรภาพ ความเจริญรุ่งเรือง และการพัฒนาในภูมิภาค ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกที่แข็งแกร่งสู่โลก
ในปัจจุบันนี้ โลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนในรอบศตวรรษ และภูมิภาคนี้ก็กำลังเผชิญกับโอกาสและความท้าทายใหม่ๆ ในฐานะประเทศใหญ่ที่รับผิดชอบ จีนยึดมั่นในหลักการทูตเพื่อนบ้านที่เป็นมิตรกับเพื่อนบ้าน เป็นหุ้นส่วนกับเพื่อนบ้าน ปรองดองกับเพื่อนบ้าน อยู่ร่วมกับเพื่อนบ้านอย่างฉันมิตร และทำให้เพื่อนบ้านมีความสงบสุข ความมั่งคั่ง จีนยินดีทำงานร่วมกับประเทศล้านช้าง-แม่โขงด้วยจิตใจที่เปิดกว้างและจิตวิญญาณแห่งความสามัคคี เพื่อเร่งสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันล้านช้าง-แม่โขง ปกป้องและพัฒนาบ้านร่วมกันของเราให้ดี
ปีนี้เป็นวาระครบรอบ 50 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนและไทย และ “50 ปีทองแห่งมิตรภาพจีน-ไทย” จีนหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้นำระดับสูงอย่างต่อเนื่อง และร่วมกับฝ่ายไทยจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองต่างๆ และสนับสนุนไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง ครั้งที่ 5 เราเชื่อมั่นว่าความก้าวหน้าทางประวัติศาสตร์ของความสัมพันธ์จีน-ไทย และการพัฒนาความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขงอย่างเข้มแข็ง จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศและประชาชน อีกทั้งยังจะส่งเสริมสันติภาพ การพัฒนา และความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาค และทำประโยชน์ใหม่ให้แก่การสร้างสรรค์อนาคตที่ดีขึ้นในภูมิภาค