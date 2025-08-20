‘มาริษ’ จ่อเยือนสวีเดน ลงนามยกระดับความสัมพันธ์ เป็นสักขีพยานพิธีจัดซื้อ ‘กริพเพน’
นายนิกรเดช พลางกูร อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ได้กล่าวแถลงข่าวประจำสัปดาห์ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม โดยมีการพูดถึงกำหนดการเยือนประเทศสวีเดนอย่างเป็นทางการของนายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม นี้เพื่อประกาศยกระดับความสัมพันธ์ไทย-สวีเดน สู่ความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์และเป็นสักขีพยานการจัดซื้อเครื่องบินขับไล่กริพเพนระยะที่ 1
นายนิกรเดชกล่าวว่า ในวันที่ 26 สิงหาคม นายมาริษจะเข้าพบหารือทวิภาคีกับนางมารีอา มัลเมอร์ สเตเนอร์การ์ด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสวีเดน โดยจะร่วมลงนามเอกสารความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทย-สวีเดน ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีสู่การเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ เพื่อแสดงความมุ่งมั่นทางการเมืองในการส่งเสริมความร่วมมือในสาขาที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกัน อาทิ การกำหนดกลไกหารือทวิภาคีทางการเมืองเชิงยุทธศาสตร์ การค้า การลงทุน และความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศ ตลอดจนการเปลี่ยนผ่านสีเขียว นวัตกรรม และการศึกษา
สวีเดนจะเป็นประเทศที่ 2 ในยุโรปที่ไทยมีความสัมพันธ์ระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ต่อจากสหราชอาณาจักร นอกจากนี้ นายมาริษจะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาว่าด้วยการจัดซื้อเครื่องบินขับไล่กริพเพน อีเอฟ ระยะที่ 1 ของกองทัพอากาศ รวมถึงจะพบหารือภาคเอกชนชั้นนำ ภาควิชาการของสวีเดนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นของนโยบายเศรษฐกิจ และการลงทุนของไทย
นอกจากนั้น ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue: ACD) ครั้งที่ 20 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในระหว่างวันที่ 1 – 3 กันยายน ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์