กต.ลั่น คลิปทหารเขมรวางทุ่นระเบิด หลักฐานชั้นดีฟ้องกัมพูชา ละเมิดอนุสัญญาออตตาวา
นายนิกรเดช พลางกูร อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ได้แถลงข่าวความคืบหน้าของสถานการณ์ชายแดนระหว่างไทยและกัมพูชา ประจำวันที่ 20 สิงหาคม โดยมีการพูดถึงการลงพื้นที่ของคณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราวอาเซียน (Interim observer Team: IOT) ซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้าย
นายนิกรเดชกล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคมที่ผ่านมา คณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราวอาเซียนจาก 8 ประเทศ ได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ และสุรินทร์ โดยทางคณะได้ชมการปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม และเมื่อเช้าวันนี้ได้เดินทางไปตรวจดูสถานที่ควบคุมตัวเชลยกัมพูชา 18 ราย และสำรวจโรงพยาบาลพนมดงรักที่เสียหายจากการโจมตีของกัมพูชา ส่วนการลงพื้นที่ช่องอานม้าทราบว่ามีทหารกัมพูชาพยายามขัดขวางการสังเกตการณ์ของทางคณะ IOT และสื่อมวลชน ทางการไทยหวังว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้จะทำให้คณะผู้สังเกตการณ์ได้เห็นหลักฐานด้วยตัวเอง
นายนิกรเดชกล่าวถึงการดำเนินการในกลไกทวิภาคีว่า ไทยยังคงยึดมั่นแก้ไขปัญหากับกัมพูชาโดยสันติวิธีผ่านกลไกทวิภาคี อาทิ การประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (RBC) การประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) สมัยวิสามัญ และการประชุมกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา (JBC) พร้อมกับยังคงผลักดันการเก็บกู้ทุ่นระเบิด และหวังว่ากัมพูชาจะเข้าร่วมการประชุมในกรอบดังกล่าวด้วยความจริงใจ
ส่วนในกรอบพหุภาคีในเรื่องที่กัมพูชาลอบวางทุ่นระเบิดสังหารบุคคล นายนิกรเดชยืนยันว่ารัฐบาลไทยทำเต็มที่มาโดยตลอด โดยความคืบหน้าล่าสุดคือ เอกอัครราชทูตไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวาจะเข้าพบคณะกรรมการปฏิบัติตามอนุสัญญาออตตาวาอีกครั้งในวันที่ 22 สิงหาคมนี้ เพื่อนำเสนอข้อเท็จจริงและหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อเรียกร้องให้กัมพูชายุติการละเมิดพันธกรณีและแสดงความรับผิดชอบในฐานะรัฐภาคี
สำหรับกรณีที่กองทัพไทยออกมาเปิดเผยว่าพบคลิปวิดีโอและภาพถ่ายทหารกัมพูชากำลังวางทุ่นระเบิดในไทยนั้น นายนิกรเดชกล่าวว่าขอให้ชาวไทยมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ตรวจพบทั้งหมดจะถูกนำไปประกอบเป็นหลักฐานฟ้องกัมพูชาได้อย่างดีในกรอบอนุสัญญาออตตาวาที่ทางกระทรวงการต่างประเทศกำลังดำเนินการอยู่
“ประเทศไทยเห็นว่าความมุ่งมั่นในการกวาดล้างทุ่นระเบิดในอดีตที่กัมพูชากล่าวอ้าง ไม่ได้เป็นเครื่องประกันว่ากัมพูชาจะไม่ใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลเอกในปัจจุบันและอนาคต เห็นได้จากพฤติการณ์และหลักฐานที่ชัดเจนในการลักลอบเข้ามาวางระเบิดในแผ่นดินไทย แสดงถึงความไม่จริงใจของกัมพูชาซึ่งเป็นที่น่าผิดหวังอย่างยิ่ง” นายนิกรเดชกล่าว