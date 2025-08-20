ลูกชาย มกุฎราชกุมารีแห่งนอร์เวย์ ถูกตั้งข้อหา 32 กระทง รวมข่มขืน ล่วงละเมิด
บีบีซี รายงานว่า มาริอุส บอร์ก ฮอยบี้ ลูกชายวัย 28 ปี ของ เจ้าหญิงเมตเตอ-มาริต มกุฎราชกุมารีแห่งนอร์เวย์ ที่เกิดจากการสมรสครั้งก่อนตอนเป็นสามัญชน ถูกตั้งข้อหา 32 กระทง รวมถึงข้อหาข่มขืน 4 กระทง ข้อกล่าวหาดังกล่าว รวมถึงการทำร้ายร่างกายอดีตคู่รัก จากการเปิดเผยของอัยการ
มาริอุส เป็นลูกที่เกิดก่อนที่ เจ้าหญิง เมตเตอ-มาริต จะอภิเษกกับเจ้าชายฮากุน มกุฎราชกุมารแห่งนอร์เวย์ ซึ่งจะขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ในอนาคต
ฮอยบี้ ปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงที่สุด แต่วางแผนที่จะรับสารภาพในข้อกล่าวหาที่เบากว่า เมื่อการพิจารณาคดีเริ่มต้นขึ้น เพตาร์ เซคูลิช ทนายความของเขาเปิดเผย
เขาอาจต้องโทษจำคุกสูงสุด 10 ปี หากถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงที่สุด
Sturla Henriksbø อัยการเปิดเผยว่า เขายังถูกตั้งข้อหาถ่ายคลิปของลับของผู้หญิงหลายคนโดยที่เธอไม่รู้ตัว หรือไม่ยินยอม
ด้านทนายความของฮอยบี้ กล่าวว่า “เขาปฏิเสธกับข้อกล่าวหาเรื่องข่มขืน และความรุนแรงในครอบครัว”
ขณะที่ เจ้าชายฮากุน ตรัสเมื่อวันอังคารว่า ศาลจะเป็นผู้ตัดสินคดีนี้ และเสริมว่า ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ น่าจะพบว่าเป็นคดีที่ท้าทายและยากลำบาก
คดีข่มขืนทั้ง 4 คดี ถูกกล่าวหาว่าเกิดขึ้นระหว่างปี 2018-2024 โดยคดีหนึ่งถูกกล่าวหาว่าเกิดขึ้นหลังจากที่ถูกจับกุม
นายฮอยบี้ ไม่มีตำแหน่งหรือหน้าที่ราชการใดๆ ถูกจับกุม 3 ครั้งในปีที่แล้ว ในเดือนสิงหาคม กันยายน และ พฤศจิกายน ถูกสอบสวนตั้งแต่ถูกจับกุมในเดือนสิงหาคม ในข้อหาต้องสงสัยว่าทำร้ายร่างกาย
ในเดือนมิถุนายน ตำรวจกล่าวว่า เขาต้องสงสัยว่าข่มขืน 3 คดี และกระทำความผิดอื่นๆ อีก 23 คดี
อัยการกล่าวว่า การพิจารณาคดีจะเกิดขึ้นในเดือนมกราคม และใช้เวลาประมาณ 6 สัปดาห์