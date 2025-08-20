ฮือฮา ลูกไฟสว่างวาบ พุ่งตกจากท้องฟ้า เห็นได้หลายพื้นที่ในญี่ปุ่น (คลิป)

ฮือฮา ลูกไฟสว่างวาบ พุ่งตกจากท้องฟ้า เห็นได้หลายพื้นที่ในญี่ปุ่น
เจแปนทูเดย์ รายงานว่า โซเชียลมีเดีย ต่างพากันรายงานข่าวการพบเห็นวัตถุลึกลับที่ส่องสว่างเหนือท้องฟ้าทางตะวันตกของประเทศญี่ปุ่น ในคืนวันอังคารที่ผ่านมา
สำนักข่าวเกียวโด ที่กำลังรายงานเหตุการณ์สดเหตุภูเขาไฟ บนภูเขาไฟซากุระจิมะ ในจ.คาโกชิมะ จับภาพเหตุการณ์ดังกล่าวได้ เมื่อเวลา 23.08 น. เจ้าหน้าที่จากสำนักงานอุตุนิยมวิทยาคาโกชิมะ สังกัดสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น ระบุว่า “น่าจะเป็นลูกไฟหรือ ดาวตก”
ช่วงเวลาราว 4 วินาที ที่ลูกไฟขนาดเล็กตกลงมาจากท้องฟ้ายามค่ำคืน และเปลี่ยนสีในเวลาสั้นๆ ปรากฏให้เห็นในหลายจังหวัด ในภูมิภาคคิงกิ คิวชู และ ชิโกกุ
“การได้เห็นวัตถุที่เปล่งแสงวาบรุนแรงเช่นนี้ อาจเป็นโอกาสเพียงครั้งเดียวในรอบปี” คาซึโยชิ อิมามูระ ภัณฑารักษ์ประจำศูนย์วิทยาศาสตร์อะนัน ในจังหวัดโทคุชิมะ ผู้บันทึกภาพเหตุการณ์ดังกล่าวเปิดเผย
ตำรวจท้องถิ่นกล่าวว่า ยังไม่ได้รับรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้