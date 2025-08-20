เริ่มบทใหม่ เจ้าชายวิลเลียม เจ้าหญิงเคท เตรียมย้ายไปอยู่ Forest Lodge ในวินด์เซอร์

เจ้าชายวิลเลียม เจ้าหญิงเคท เตรียมย้ายไปอยู่ Forest Lodge ในวินด์เซอร์
บีบีซี รายงานว่า เจ้าชายวิลเลียม และ เจ้าหญิงเคท ทรงเตรียมที่จะเสด็จไปประทับที่บ้านหลังใหม่ ฟอร์เรสต์ ลอดจ์ ในวินด์เซอร์
สำหรับฟอร์เรสต์ ลอดจ์ มีขนาด 8 ห้องนอน อยู่ในวินด์เซอร์ เกรท พาร์ค ซึ่งทั้ง 2 พระองค์จะทรงย้ายไปพร้อมกับพระโอรสและพระธิดา จอร์จ ชาร์ลอตต์ และ หลุยส์
ครอบครัวของพระองค์ ประทับอยู่ที่ Adelaide Cottage ในบริเวณปราสาทมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2565 แต่หลังจากผ่านช่วงเวลาอันยากลำบาก 18 เดือน ที่เจ้าหญิงเคททรงต้องรับมือกับการวินิจฉัยและรักษามะเร็ง ทั้ง 2 พระองค์จึงทรงตัดสินพระทัยที่จะเปลี่ยนแปลง
“วินด์เซอร์กลายเป็นบ้านของพวกเขา อย่างไรก็ตาม ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ขณะที่ทั้งสองพระองค์ประทับอยู่ที่ แอดิเลด คอตเทจ ( Adelaide Cottage ) ก็มีช่วงเวลาที่ยากลำบากอยู่บ้าง” แหล่งข่าวราชวงศ์กล่าวกับบีบีซี
แหล่งข่าวระบุอีกว่า การย้ายบ้านจะทำให้พวกเขามีโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่และเริ่มต้นบทใหม่ นี่เป็นโอกาสที่จะทิ้งความทรงจำอันเลวร้ายไว้ข้างหลัง
ทั้ง 2 พระองค์ มองว่านี่เป็นการย้ายบ้านระยะยาว และ มองว่า ฟอเรสต์ ลอดจ์ จะเป็นบ้านตลอดกาลของพวกเขา ที่แห่งนี้จะเป็นที่ที่วางแผนใช้ชีวิตร่วมกันในฐานะครอบครัว เมื่อเจ้าชายและเจ้าหญิงแห่งเวลส์ ทรงขึ้นของราชย์และพระราชินี
เช่นเดียวกับบ้านพัก 4 ห้องนอนใน แอดิเลด คอตเทจ เป็นที่เข้าใจว่าทั้ง 2 พระองค์ไม่มีพนักงานประจำ เนื่องจากมุ่งเน้นที่จะสร้างบ้านส่วนตัวสำหรับครอบครัวให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
เจ้าชายวิลเลียมและเคทเธอรีน ทรงประกาศว่าจะย้ายจากพระราชวังเคนซิงตัน ในลอนดอนมายังพระราชวังวินด์เซอร์ในเดือนสิงหาคม 2565
ทั้ง 2 พระองค์ ยังทรงมีตำหนัก แอนเมร์ ใน นอร์ฟอล์ก ซึ่งพระองค์ใช้เวลาช่วงปิดเทอมส่วนใหญ่ที่นี่ และ สำนักงานของทั้ง 2 พระองค์ ก็ยังคงอยู่ที่พระราชวังเคนซิงตัน
การย้ายไปยังวินด์เซอร์ ประสบความสำเร็จ และทำให้พวกเขาได้รับความเป็นส่วนตัว และอิสรภาพที่หาได้ยากยิ่งในลอนดอน เป็นที่เข้าใจกันว่าครอบครัวได้ตั้งรกรากแล้ว และเด็กๆ ก็มีความสุขดีที่โรงเรียนแลมบรูค ซึ่งทั้งสามคนกำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน
อย่างไรก็ตาม งานใดๆที่ดำเนินการในฟอเรสต์ ลอดจ์ จะไม่ได้รับเงินสนับสนุนจาก Sovereign Grant ซึ่งเป็นเงินสนับสนุนจากรัฐบาลให้แก่สถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้ง 2 พระองค์ ทรงเป็นผู้ออกทุนส่วนตัวในการย้ายครั้งนี้ และ จะทรงจ่ายค่าเช่าตามราคาตลาด