รัฐบาลทรัมป์สั่งกรองเข้ม ยื่นขอวีซ่าสหรัฐ สกัดผู้มีความเห็น ‘ต่อต้านอเมริกา’
รัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ระบุว่าจะประเมินผู้ยื่นขอวีซ่าทำงาน ศึกษาเล่าเรียน และวีซ่าเข้าเมืองสหรัฐ โดยว่ามี “ความเห็นต่อต้านอเมริกา” หรือไม่ โดยผลการพิจารณาดังกล่าวจะเป็นปัจจัยลบต่อการพิจารณาการอนุมัติวีซ่า ความเคลื่อนไหวดังกล่าวทำให้เกิดความกังวลว่ามันจะส่งผลกระทบต่อเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
สำนักงานสัญชาติและการตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐ (USCIS) ระบุใน “ประกาศแจ้งเตือนเชิงนโยบาย” ลงวันที่วันที่ 19 สิงหาคม ว่า ได้มีการออกคำแนะนำใหม่แก่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง เกี่ยวกับการใช้ดุลยพินิจในกรณีที่ผู้ยื่นขอวีซ่ามีการสนับสนุนหรือส่งเสริมอุดมการณ์หรือกิจกรรมที่ต่อต้านอเมริกา รวมถึงการก่อการร้ายต่อต้านยิว
ทรัมป์เคยเรียกบุคคลหรือสถาบัน อาทิ นักประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ที่นำเสนอเรื่องราวการค้าทาสในสหรัฐ รวมถึงผู้ประท้วงที่สนับสนุนปาเลสไตน์และต่อต้านปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอล ซึ่งเป็นพันธมิตรของสหรัฐ โดยใช้คำเรียกขานคนเหล่านี้ว่าเป็นพวกต่อต้านอเมริกา
USCIS ระบุว่า กิจกรรมต่อต้านอเมริกาจะเป็นปัจจัยด้านลบอย่างท่วมท้นในการใช้ดุลยพินิจพิจารณาทุกกรณี เพราะสหรัฐไม่ควรมอบผลประโยชน์ให้แก่ผู้ที่เกลียดชังหรือดูหมิ่นประเทศ และเผยแพร่อุดมการณ์ต่อต้านอเมริกา
ประกาศของ USCIS ดังกล่าวไม่ได้ให้นิยามของคำว่า “ต่อต้านอเมริกา” อย่างชัดเจน แต่คู่มือเชิงนโยบายได้อ้างถึงกฎหมายของรัฐบาลกลางบางมาตราที่ห้ามมิให้บุคคลที่ “ต่อต้านรัฐบาลหรือกฎหมาย หรือนิยมรูปแบบการปกครองแบบเผด็จการเบ็ดเสร็จ” เปลี่ยนมาถือสัญชาติสหรัฐ
ข้อความฉบับเต็มยังกล่าวถึงบุคคลที่สนับสนุนลัทธิคอมมิวนิสต์หรือระบอบเผด็จการ ผู้ที่สนับสนุนการโค่นล้มรัฐบาลสหรัฐ และการใช้ความรุนแรงต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นอาทิ
USCIS ระบุด้วยว่า ได้มีการขยายการตรวจสอบสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ยื่นขอวีซ่าสหรัฐประเภทต่างๆ และจะมีการตรวจสอบ “กิจกรรมต่อต้านอเมริกา” เพิ่มเข้าไปด้วย
แอรอน ไรซ์ลิน-เมลนิก นักวิชาการอาวุโสจากสภาการย้ายถิ่นของอเมริกา กล่าวว่า การดำเนินการดังกล่าวทำให้เหมือนย้อนกลับไปในทศวรรษ 1950 สมัยวุฒิสมาชิกโจเซฟ แม็กคาร์ธี ไล่ล่าผู้ต้องสงสัยว่าเป็นคอมมิวนิสต์ ซึ่งเป็นการรณรงค์ที่กลายเป็นสัญลักษณ์ของการกดขี่ข่มแห่งทางการเมือง
“ลัทธิแม็กคาร์ธีกลับฟื้นคืนชีพในนโยบายตรวจคนเข้าเมือง แนวคิดเรื่อง “ต่อต้านอเมริกา” ไม่เคยมีมาก่อนในกฎหมายตรวจคนเข้าเมือง และการกำหนดคำจำกัดความก็ขึ้นอยู่กับรัฐบาลทรัมป์ทั้งหมด” ไรซ์ลิน-เมลนิกกล่าว
เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา รัฐบาลทรัมป์ประกาศว่าจะเริ่มตรวจสอบสื่อสังคมออนไลน์ของผู้อพยพและผู้ยื่นขอวีซ่า เพื่อค้นหาสิ่งที่เรียกว่ากิจกรรมต่อต้านยิว โดยสั่งให้ผู้ยื่นขอวีซ่าเตั้งค่าการเข้าถึงบัญชีโซเชียลเป็นสาธารณะ ซึ่งนักสิทธิมนุษยชนได้ออกมาแสดงความกังวลเกี่ยวกับการละเมิดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการสอดแนม