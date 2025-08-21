พบศีรษะมนุษย์ 6 ราย ถูกตัดทิ้งข้างถนน ในเม็กซิโก ตร.เผยที่เกิดเหตุ พบผ้าห่ม มีข้อความข่มขู่
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม บีบีซี รายงานว่า พบศีรษะเหยื่อ 6 ราย ที่ถูกตัดขาด ข้างถนนบริเวณตอนกลางของเม็กซิโก ซึ่งเป็นพื้นที่ปกติ ไม่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงของกลุ่มค้ายาเสพติด
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พบศีรษะเมื่อช่วงเช้าของวันอังคาร บนเส้นทางที่เชื่อมกัน ระหว่างรัฐปวยบลา และรัฐตลัซกาลา โดยทั่วไปแล้ว ถือว่าบริเวณที่ค่อนข้างสงบสุข อย่างไรก็ดี นอกจากปัญหาค้ายาเสพติดแล้ว ยังมีปัญหาการลอบขนน้ำมันเชื้อเพลิงด้วย ซึ่งสร้างรายได้หลายพันล้านดอลลาร์ต่อปี ให้กับกลุ่มอาชญากรที่อยู่เบื้องหลังการกระทำผิดกฎหมาย
ตำรวจยังไม่ได้ระบุแรงจูงใจในการฆาตกรรมครั้งนี้ หรือระบุว่า กลุ่มอาชญากรที่อาจเป็นผู้ลงมือก่อเหตุคือใคร ขณะดียวกัน สื่อท้องถิ่น รายงานว่า มีผ้าห่มผืนหนึ่งถูกทิ้งไว้ที่เกิดเหตุ โดยมีข้อความข่มขู่อาชญากรคู่แข่ง และดูเหมือนว่าจะลงชื่อโดยกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า ลา บาเรโดรา (La Barredora) ซึ่งแปลว่า ผู้ปัดกวาดสำนักงานอัยการท้องถิ่น เผยว่า ศีรษะที่พบในตลัซกาลาเป็นของผู้ชาย และได้เริ่มการสืบสวนคดีฆาตกรรมดังกล่าวแล้ว
จนถึงขณะนี้ หน่วยงานรัฐบาลกลางยังไม่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการฆาตกรรมดังกล่าว มีรายงานว่า เหตุดังกล่าว เกิดขึ้นท่ามกลางการปราบปรามยาเฟนทานิลครั้งใหญ่ของรัฐบาล นำโดย ประธานาธิบดีหญิง คลอเดีย เชนบัม ทั้งนี้ ในเดือนมิถุนายน พบศพเหยื่อ 20 ราย ซึ่ง 4 ราย ถูกตัดศีรษะ ในรัฐซีนาโลอา ซึ่งเป็นรัฐที่เผชิญกับความรุนแรงจากแก๊งอาชญากรรม