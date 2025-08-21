เมียนมา ประกาศยึด เมืองดีมอโซว์ จากคาเรนนี กะเหรี่ยง KA ปรับทัพล้อมเมือง รอตีคืน

เมียนมา ประกาศยึด เมืองดีมอโซว์ จากคาเรนนี กะเหรี่ยง KA ปรับทัพล้อมเมือง
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม แหล่งข่าวผู้นำระดับสูง กองทัพกะเหรี่ยงคาเรนนี / KA เปิดเผยข้อมูลว่า กองทัพกะเหรี่ยงคาเรนนี ได้สูญเสียพื้นที่สำคัญในเมืองดีมอโซว์ ให้กับ กองทัพเมียนมา เมื่อ 19 สิงหาคม ที่ผ่านมา
ภายหลังจาก ทหารเมียนมา ได้ส่งกำลังเข้ามาหลายทิศทาง ในขณะที่ ทหารกองทัพคาเรนนี ต้องพะว้าพะวงกับการแบ่งกำลังส่วนหนึ่งไปเคลื่อนย้ายประชนชนที่ลี้ภัยมาจากเมืองสี่แส่ง หลายพันคน
ประกอบกับ กองทัพอากาศเมียนมา ได้มีการโจมตีทางอากาศอย่างหนักต่อ ทหารและประชาชน คาเรนนี ในตัวเมือง ทำให้การต้านของกองทัพคาเรนนีได้อ่อนด้อยลงอย่างเห็นได้ชัด ทำให้ไม่สามารถต้านทานการบุกของทหารเมียนมาได้
อย่างไรก็ตามทหารกองทัพกะเหรี่ยงคาเรนนี ได้มีการปรับทัพ และยังคงวางกำลังไว้รอบเมืองดีมอโซว์ เพื่อรอเวลาและจังหวะ เพื่อหาโอกาสตีกลับเอาคืนเมืองดีมอโซว์ จากทหารเมียนมา
แหล่งข่าวผู้นำระดับสูง เปิดเผยอีกว่า สำหรับ กองทัพกะเหรี่ยงคาเรนนี และกองกำลังผสมกะเหรี่ยง ประกอบด้วย KA-KNDF-PDF เริ่มเข้าสู่เมืองดีมอโซว์ ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2566 ต่อมา ทหารเมียนมา ได้เปิดฉากรุกเข้ามายึดพื้นที่ในเมืองดีมอโซว์ ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2568 กระทั่งสามารถยึดฐานที่มั่นหลักได้ เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 68 ที่ผ่านมา โดยทางการเมียนมา มีแผนที่จัดการเลือกตั้งในพื้นที่เมืองดีมอโซว์เดือนตุลาคม ที่จะถึงนี้