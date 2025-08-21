เชื่อได้หรือ? ‘มาลี’ ย้ำชัด เขมรไม่สนับสนุนปล่อยข่าวปลอม
สำนักข่าว Fresh News ของกัมพูชารายงานว่า พลโท มาลี โสเจียตา โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชา ได้กล่าวในช่วงการแถลงข่าว เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม เน้นย้ำว่ากัมพูชาไม่สนับสนุนการปล่อย เผยแพร่ และผลิตข่าวปลอม โดยให้เหตุผลว่าการกระทำดังกล่าวไม่ได้ช่วยลดความตึงเครียดและส่งผลกระทบเชิงลบต่อความเชื่อมั่นของประชาชน แถมยังไม่สร้างบรรยากาศที่ดีที่เอื้อต่อการหารืออย่างสันติ
พลโท มาลี ยังเน้นย้ำให้ทางการไทยปฏิบัติตามข้อตกลงในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (จีบีซี) ไทย-กัมพูชา สมัยวิสามัญ ให้มีการปล่อยตัวทหารกัมพูชา 18 นายที่อยู่ภายใต้การควบคุมตัวของกัมพูชามาแล้ว 21 วัน โดยกระทรวงกลาโหมกัมพูชา กองทัพกัมพูชา และประชาคมระหว่างประเทศจะยังคงกดดันไทยต่อไปจนกว่าไทยจะยอมปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศและส่งตัวทหารกัมพูชากลับประเทศ
นอกจากนั้น พลโท มาลี กล่าวอีกว่ากัมพูชาจะยังคงร่วมมือกับไทย มาเลเซีย สมาชิกอาเซียน และพันธมิตรที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิง และแก้ไขความขัดแย้งผ่านกฎหมายระหว่างประเทศ กฎบัตรสหประชาชาติ และกฎบัตรอาเซียน