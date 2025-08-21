สนามบินกัวลาลัมเปอร์ มุ่งแข่ง ‘กรุงเทพ-สิงคโปร์’ ผงาดฮับการบินใหม่เอเชีย-แปซิฟิก
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม เวียดนามเอ็กซ์เพรสรายงานว่า ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ (KLIA) กำลังยกระดับศักยภาพของตนในการแข่งขันกับสิงคโปร์และกรุงเทพฯ ในฐานะเป็นศูนย์กลางการบินแห่งใหม่ของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เพื่อมุ่งดึงดูดสายการบินต่างประเทศเข้ามายังมาเลเซียมากยิ่งขึ้น
นายเมกัต อาร์เดียน วีรา มูฮัมหมัด อามีนุดดิน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายยุทธศาสตร์และการบินของบริษัท Malaysia Airports Holdings Bhd หรือ MAHB กล่าวว่า ผู้ดำเนินงานการท่าอากาศยานมีเป้าหมายที่จะดึงดูดสายการบินต่างประเทศ 12 แห่ง ให้มาเปิดเส้นทางบินสู่มาเลเซียภายในปีนี้ ซึ่งเป็นเป้าหมายที่เคยประสบความสำเร็จมาแล้วในปี 2024 พร้อมกับเผยว่า MAHB ได้ทำงานร่วมกับสายการบินทั่วโลกอย่างต่อเนื่องในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ผ่านกิจกรรมเครือข่ายของสายการบิน เช่น Routes World และ Routes Asia รวมถึงการเยี่ยมเยือนสำนักงานใหญ่ของสายการบินโดยตรง
ในขณะนี้ MAHB ใช้แนวทางที่ครอบคลุมมากขึ้น โดยได้รับข้อมูลจากผู้ถือหุ้นรายใหม่ของบริษัท เพื่อพิจารณาทั้งพฤติกรรมของสายการบินและผู้โดยสาร รวมถึงการใช้โปรแกรมสะสมคะแนนความภักดีและการแบ่งกลุ่มผู้โดยสาร
นายเมกัตกล่าวเพิ่มเติมว่า ทีมงานยังกำลังอยู่ระหว่างการเจรจากับสายการบินแห่งชาติของยุโรปหลายแห่งที่ยังไม่ได้ให้บริการที่ KLIA ทั้งยังมีการติดต่อและสร้างความร่วมมือกับสายการบินจากจีนและตะวันออกกลางอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ในช่วงครึ่งแรกของปี 2025 ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ได้รองรับผู้โดยสารแล้วมากกว่า 30 ล้านคน เพิ่มขึ้นเกือบ 10% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2024 โดยในขณะที่ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ ยังคงเป็นจุดศูนย์กลางหลักของ MAHB อย่างไรก็ดี ท่าอากาศนานาชาติในประเทศแห่งอื่นๆ เช่น ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง, ท่าอากาศยานนานาชาติโคตาคินาบาลู,ท่าอากาศยานนานาชาติลังกาวี และ ท่าอากาศยานนานาชาติกูชิง ยังมีบทบาทสนับสนุนในการมุ่งสู่ศูนย์กลางการบินอย่างสำคัญเช่นกัน