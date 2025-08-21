ไต้หวัน จ่อเพิ่มงบกลาโหมทะลุ 3% ของจีดีพี
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า นายโช จุงไท นายกรัฐมนตรีไต้หวันเปิดเผย เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ว่างบประมาณด้านกลาโหมของไต้หวันในปีหน้าจะเพิ่มขึ้นทะลุ 3% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือจีดีพี เพื่อเป็นการทำให้โลกเห็นว่ารัฐบาลไต้หวันมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมรับผิดชอบในเรื่องความมั่นคงของตัวเอง หลังในช่วงที่ผ่านมา จีนส่งแรงกดดันทางการเมืองและการทหารต่อไต้หวันมากขึ้นในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
หลังจากที่นายโดนัลด์ ทรัมป์ เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐเป็นสมัยที่ 2 ในเดือนมกราคม ทางการสหรัฐมีการเรียกร้องให้ไต้หวันอัดฉีดงบประมาณมากขึ้นในเรื่องการรักษาความมั่นคงของตัวเอง โดยในเดือนนี้ ประธานาธิบดีไล่ ชิงเต๋อของไต้หวันแสดงความต้องการว่าจะเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมของไต้หวันขึ้นมากกว่า 3% ของตัวเลขจีดีพีในปีหน้า
ล่าสุด นายกรัฐมนตรีโชเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า งบประมาณด้านกลาโหมของไต้หวันจะเพิ่มขึ้นแตะ 949,500 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน หรือ 1.014 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 3.32% ของจีดีพี ถือเป็นครั้งแรกที่งบประมาณด้านกลาโหมของไต้หวันคิดเป็นมากกว่า 3% ของจีดีพีนับตั้งแต่ปี 2009
“นี่เป็นการแสดงให้โลกและประชาชนของเราเห็นถึงความมุ่งมั่นและขีดความสามารถของเราในการปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงของเรา รวมถึงการรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก อีกทั้งยังเติมเต็มความรับผิดชอบร่วมกันต่อโลกใบนี้อีกด้วย” นายกรัฐมนตรีโชของไต้หวันกล่าว และว่าไต้หวันกำลังทำตามแนวทางขององค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ (นาโต) ที่รวมถึงการรวมให้งบประมาณให้กับหน่วยยามฝั่งและทหารผ่านศึกไปอยู่รวมในค่าใช้จ่ายทางทหารทั้งหมด
แหล่งข่าวที่ไม่ขอเปิดเผยตัวตนบอกว่า นี่จะเป็นครั้งแรกที่ไต้หวันรวมงบประมาณของหน่วยยามฝั่งเข้ากับงบประมาณกลาโหม เพราะหน่วยยามฝั่งไต้หวันมักมีการเผชิญหน้ากับหน่วยยามฝั่งจีน และยังมีหน้าที่ปกป้องไต้หวันจากกองทัพเรือจีนอีกด้วย