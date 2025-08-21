ลอฟรอฟฟาด ถกมั่นคงยูเครนไม่มีรัสเซีย ไร้อนาคต แวนซ์ยัน ยุโรปต้องรับภาระ
รัสเซียระบุว่า ความพยายามในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกับยูเครนโดยไม่มีรัสเซียเข้าร่วม เป็นหนทางที่ไร้อนาคต ซึ่งเป็นการส่งคำเตือนไปยังชาติตะวันตก ที่กำลังพยายามหาการรับประกันความมั่นคงเพื่อปกป้องยูเครนในอนาคต
นายเซอร์เกย์ ลาฟรอฟ รัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซีย วิพากษ์วิจารณ์บทบาทของผู้นำยุโรปที่เข้าพบประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ พร้อมกับประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี ของยูเครน ที่ทำเนียบขาวเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา เพื่อหารือเกี่ยวกับการรับประกันความมั่นคงของยูเครน ซึ่งอาจช่วยยุติสงครามที่ดำเนินมาสามปีครึ่งได้
ลาฟรอฟกล่าวในการแถลงข่าวร่วมหลังหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศจอร์แดนว่า เราไม่เห็นด้วยกับข้อเท็จจริงที่ว่าขณะนี้มีการเสนอให้แก้ไขปัญหาความมั่นคง(ของยูเครน)และความมั่นคงร่วมกัน(ของยุโรป) โดยไม่มีรัฐรัสเซีย ซึ่งมันจะไม่มีทางที่จะประสบผลสำเร็จได้
“ผมมั่นใจว่าโลกตะวันตก และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกา พวกเขาเข้าใจดีว่าการหารืออย่างจริงจังเกี่ยวกับประเด็นความมั่นคงโดยไม่มีรัสเซียนั้นเป็นเรื่องเพ้อฝัน และมันเป็นเพียงเส้นทางที่ไร้จุดหมาย” ลาฟรอฟกล่าว
บรรดาผู้นำทางทหารของชาติสมาชิกองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ (นาโต) ได้ประชุมออนไลน์กันในวันพุธ โดยพลเรือเอก จูเซ็ปเป กาโว ดราโกเน ประธานคณะกรรมการทหารของนาโตระบุว่า การหารือเป็นไปอย่างเปิดเผย ตรงไปตรงมา และเน้นย้ำว่าความสำคัญอันดับแรกยังคงเป็นสันติภาพที่ยุติธรรม เชื่อถือได้ และยั่งยืน”
ด้านนายเจดี แวนซ์ รองประธานาธิบดีสหรัฐ กล่าวว่า ประเทศต่างๆ ในยุโรปจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการรับประกันความมั่นคงของยูเครน แวนซ์กล่าวระหว่างให้สัมภาษณ์กับฟอกซ์นิวส์ว่า เขาไม่คิดว่าสหรัฐควรเป็นผู้แบกรับภาระนี้ และประธานาธิบดีทรัมป์คาดหวังให้ยุโรปมีบทบาทนำในเรื่องดังกล่าว
“ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร ยุโรปจะต้องแบกรับภาระส่วนใหญ่ มันคือทวีปของพวกเขา มันคือความมั่นคงของพวกเขา และท่านประธานาธิบดีก็พูดอย่างชัดเจนว่า พวกเขาจะต้องก้าวขึ้นมามีบทบาทตรงนี้” แวนซ์กล่าว