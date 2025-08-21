สาวจีนวัย 17 หลอกแฟนหนุ่มมาเที่ยวไทย ลวงไปขายให้แก๊งคอลที่เมียนมา ได้ค่าหัวกว่า 4 แสน
เว็บไซต์ thestandard.com.hk รายงานเมื่อวันที่ 19 สิงหาคมว่า ชายชาวจีนวัย 18 ปี ถูกลวงให้ไปทำงานแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ที่ประเทศเมียนมา หลังจากถูกแฟนสาววัย 17 ปี หลอกให้ไปที่ประเทศเมียนมา ซึ่งชายหนุ่มที่ถูกลวงไป ระบุเพียงแซ่ “หวง” ถูกลวงไปประเทศเมียนมา เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ โดยแฟนสาว ที่แซ่ “โจว”
น้องสาวของนายหวง เปิดเผยกับ “เสี่ยวเซียง มอร์นิ่ง เฮรัลด์” ว่า ทั้งสองเจอกันที่ร้านบิลเลียด เมื่อปีที่ผ่านมา โดยที่ฝ่ายหญิงอ้างว่าเป็นทายาทของเศรษฐี และมีเครื่องใช้หรูหรา
หลังจากทั้งคู่ย้ายมาอยู่ด้วยกัน โจวได้โน้มน้าวให้นายหวงหลงรัก และว่า ครอบครัวของเธอทำธุรกิจในเมียนมา พร้อมกับชักชวนฝ่ายชายให้ไปทำงานที่เมียนมา
และเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา นายหวง ได้แอบเดินทางไปกรุงเทพฯ ประเทศไทย พร้อมกับโจว และเมื่อเดินทางไปยังเขตชายแดนไทย-เมียนมา ฝ่ายหญิงก็ทิ้งฝ่ายชายไปกะทันหัน
น้องสาวของนายหวง เปิดเผยว่า นายหวงถูกชายติดอาวุธจับกุมตัวทันที และนำตัวไปยังศูนย์สแกมในเมียนมา โดยถูกคุมขังอยู่ในห้องมืด และถูกบังคับให้ทำงานเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ โดยนายหวงถูกทุบตีทุกวัน เนื่องจากไม่สามารถหาเงินได้ตามที่ตั้งเป้าไว้ ทำให้นายหวงสูญเสียการได้ยินอย่างถาวร
กระทั่งเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา หอการค้าเมียนมาเฉาซาน ได้ปฏิบัติการช่วยเหลือ ด้วยการจ่ายเงินค่าไถ่เป็นเงิน 350,000 หยวน (ราว 1.59 ล้านบาท) นายหวงจึงได้รับการปล่อยตัวออกมา
โดยในการพิจารณาคดีทางกฎหมาย ตำรวจจีนได้จับกุมตัว “โจว” เมื่อเธอเดินทางกลับจีน ซึ่งเจ้าหน้าที่รายงานว่า โจว ได้รับเงินจากการขายนาย “หวง” ให้แก๊งคอลเป็นเงิน 100,000 หยวน (ราว 454,000 บาท) และได้พักร้อนอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลา 10 วัน หลังจากทิ้งนายหวงไว้ที่ชายแดน
ข่าวระบุว่า โจว ถูกดำเนินคดีข้อหาฉ้อโกง และคาดว่าการพิจารณาคดีดังกล่าวจะมีขึ้นในเร็วๆนี้ ซึ่งน้องสาวของนายหวง กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า โจว อายุเพียงแค่ 17 ปี ใครจะไปคิดว่า จะทำเรื่องเลวร้ายได้ขนาดนี้