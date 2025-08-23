|ที่มา
|หนังสือพิมพ์มติชน
|ผู้เขียน
|คอลัมน์เกร็ดต่างแดน
|เผยแพร่
ไม่ธรรมดา! ร้านอาหารมิชลินไกด์ เปิดตัว ‘น้ำเปล่าบรรจุขวด’
เป็นร้านอาหารสไตล์ฝรั่งเศสระดับ “มิชลินไกด์” ชื่อ “ลา โปสต์” (La Popte) อยู่ทางตอนเหนือของอังกฤษ ได้เปิดตัวเมนูรายการเครื่องดื่มใหม่ จากที่ทางร้านมี “ไวน์” รสเลิศให้เลือกมากถึงเกือบ 140 ชนิดอยู่แล้ว
บอกเลยเครื่องดื่มใหม่ อาจดูธรรมดา แต่ไม่ธรรมดาเลยนะขอบอก นั่นคือ น้ำดื่มบรรจุขวด!!
อึ้งล่ะสิ…ว่ามันพิเศษตรงไหน ต้องลองฟัง “โดรัน บินเดอร์” นักชิมน้ำดื่ม ผู้เป็นเจ้าของไอเดียนี้ของทางร้าน ที่คิดมาตั้งแต่ 3 ปี ก่อน อธิบายว่า เหตุที่เลือกน้ำดื่มบรรจุขวด เป็นไลน์เครื่องดื่มใหม่ของทางร้าน เพราะต้องการเอาใจลูกค้าที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ ให้มีทางเลือกเพิ่มขึ้น
โดยจะมีน้ำดื่มบรรจุขวด 3 ชนิด น้ำดื่มอัดแก๊ส ( Sparkling water) 4 ชนิด และ มีน้ำประปาฟรี ให้บริการด้วย
คำถามคือแล้วมันพิเศษตรงไหนก่อน เพราะเชฟโจเซฟ รอว์ลินส์ ผู้ร่วมก่อตั้งร้าน ได้ฟังไอเดียนี้ตอนแรก ก็ยังขำ
บินเดอร์ เลยจับรอว์ลินส์ กับหุ้นส่วนร้านอีกคน มาลองชิม “บาร์น้ำ” ของเขาดู ก่อนทั้งสองจะอนุมัติ ให้เพิ่มน้ำดื่มใหม่เข้าไป
หลังพบว่า น้ำดื่ม 5 ถึง 6 ชนิด ที่บินเดอร์ จัดให้เขาทั้งสองได้ดื่มจับคู่กับอาหารชนิดต่างๆ อย่าง ชีส Manchego ชีส Comte ช็อกโกแลต พาร์มาแฮม และ มะกอก ทำให้สัมผัสรสชาติที่แตกต่างไปอย่างน่าทึ่ง เหมือนการจับคู่อาหารกินกับไวน์แดง ไวน์ขาว อะไรเทือกนั้นแหละ
เจ้าของร้านเลยเบิกเนตร ได้เรียนรู้ว่า น้ำดื่มหรือน้ำเปล่า ที่มาจากแต่ละสถานที่ ต่างกรรมวิธีผลิต ก็ไม่ใช่แค่น้ำเปล่าธรรมดาๆ นะจ๊ะ