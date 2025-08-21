นายกมาเลย์ชี้ เสนอเพิ่มผู้สังเกตการณ์ ติดตามหยุดยิงไทย-กัมพูชา มุ่งประกันความปลอดภัย ไม่ได้แทรกแซง
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม สำนักข่าวเบอร์นามาของมาเลเซียรายงานว่า นายอันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีของมาเลเซีย ในฐานะประธานอาเซียนในปัจจุบัน กล่าวถึงข้อเสนอส่งคณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว(IOT)ของอาเซียนเข้าไปเพิ่มเติมในการติดตามการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงระหว่างไทยกับกัมพูชาว่า มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อรับประกันความปลอดภัยและเสถียรภาพในภูมิภาคอย่างต่อเนื่องและไม่ถือเป็นการแทรกแซงแต่อย่างใด
นายอันวาร์กล่าวถึงประเด็นนี้กับผู้สื่อข่าวภายหลังพิธีปิดการประชุม ASEAN Law Forum 2025 ในวันนี้ว่า จำนวนสมาชิกของคณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราวอาเซียนในปัจจุบันจำเป็นต้องมีการกระจายบุคลากรกันอย่างสมดุลมากขึ้นระหว่างสองประเทศเพื่อนบ้าน ตัวอย่างเช่น เรามีผู้สังเกตการณ์ในกรุงเทพฯจำนวน 10 คน แต่มีในกรุงพนมเปญเพียง 2 คน ดังนั้น เราจึงจำเป็นต้องเพิ่มจำนวนสมาชิก หากยังไม่เพียงพอ อาจจัดหาบุคลากรเพิ่มเติมจากผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารและสถานทูตต่างๆ ตลอดจนการสนับสนุนจากทีมอื่นๆ
สำนักข่าวเฟรชนิวส์ สื่อกัมพูชารายงานอ้างว่า เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม นายภูมิธรรม เวชยชัย รักษาการนายกรัฐมนตรีของไทย ได้ปฏิเสธข้อเสนอที่จะให้มีการส่งผู้สังเกตการณ์ระหว่างประเทศเพิ่มเติมเพื่อติดตามการดำเนินการตามข้อตกลงหยุดยิงตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา โดยนายภูมิธรรมกล่าวว่า นายอันวาร์ได้ติดต่อเขาเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม โดยเสนอแนวคิดในการส่งผู้สังเกตการณ์ระหว่างประเทศเพิ่มเติม โดยให้เหตุผลว่าทีม IOT ของอาเซียน ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เพียงลำพัง