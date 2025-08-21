ระทึก! หนุ่มคลั่งจุดไฟเผาบริเวณที่เช็กอินในสนามบินเมืองมิลาน ก่อนถูกรวบตัวทันควัน
บีบีซีและสื่อต่างประเทศหลายแห่งรายงานว่า เกิดเหตุวุ่นวายขึ้นที่สนามบินมัลเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี หลังจากมีชายคนหนึ่ง จุดไฟเผาถังขยะบริเวณจุดเช็กอินของสนามบิน จนทำให้เกิดเพลิงลุกไหม้ ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้าควบคุมตัวชายคนดังกล่าวเอาไว้
รายงานระบุว่า เหตุระทึกดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 11.00 น. วันที่ 20 สิงหาคม ตามเวลาท้องถิ่น หลังจากชายคนหนึ่งได้จุดไฟเผาถังขยะบริเวณพื้นที่เช็กอิน ที่อาคารผู้โดยสาร 1 ของสนามบินมัลเปนซา จนทำให้เกิดไฟลุกไหม้ ทำให้เกิดความโกลาหลขึ้น ผู้ที่อยู่ภายในอาคารต่างพากันวิ่งหนีจ้าละหวั่น ขณะที่ชายคนก่อเหตุ ยังเดินไปใช้ค้อนทุบป้ายโฆษณาที่อยู่บริเวณดังกล่าว ก่อนที่จะมีชายอีกคนเดินเข้ามาปรามชายคนก่อเหตุ และใช้ถังดับเพลิงทุบเข้าที่หัวของชายผู้ก่อเหตุ ก่อนที่คนอื่นๆในสนามบินจะช่วยกันเข้าควบคุมตัวชายคลั่งเอาไว้ และเรียกตำรวจเข้ามาช่วย ขณะที่เจ้าหน้าที่ได้เร่งเข้าดับไฟที่ลุกไหม้และอพยพผู้คนออกจากพื้นที่
หลังเกิดเหตุวุ่นวายขึ้น ได้มีการประกาศเลื่อนเที่ยวบินและยกเลิกเที่ยวบินจำนวนมาก แต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุดังกล่าวแต่อย่างใด
รายงานระบุว่า ชายผู้ก่อเหตุอายุ 28 ปี เกิดที่ประเทศมาลี และไม่พบว่ามีพาสปอร์ต หรือบอร์ดดิ้งพาสแต่อย่างใด โดยคาดว่าชายคลั่งรายนี้จะถูกนำตัวขึ้นศาลในวันรุ่งขึ้น