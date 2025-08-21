เร่งสอบเหตุ ปีกเครื่องบินของสายการบินเดลต้าแตกหักระหว่างบินอยู่กลางอากาศ
ซีเอ็นเอ็นรายงานว่า สำนักงานการบินแห่งชาติสหรัฐ (เอฟเอเอ) กำลังสอบสวนเหตุการณ์ที่แผ่นบังคับยกที่ปีกของเครื่องบินโบอิ้ง 737 เกิดแตกหักออกมา ก่อนที่จะลงจอดที่รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 19 สิงหาคมที่ผ่านมา
ข่าวระบุว่า เครื่องบินลำดังกล่าวเป็นของสายการบินเดลต้า แอร์ไลน์ เที่ยวบิน 1893 ที่บินจากสนามบินออร์ลันโดไปยังสนามบินออสติน-เบิร์กสตรอม โดยขณะที่เครื่องยังบินอยู่กลางอากาศที่ความสูงราว 12,000 ฟุต มีผู้โดยสารเห็นว่า ปีกซ้ายของเครื่องบินมีชิ้นส่วนที่ใกล้จะหลุดออกมา
ผู้โดยสารคนหนึ่งเปิดเผยกับซีเอ็นเอ็นว่า เครื่องบินเหมือนอยู่ในสภาพอากาศแปรปรวนรุนแรง และสั่นอย่างแรงมาก ขณะที่ผู้โดยสารคนหนึ่งที่อยู่ด้านหน้าเปิดหน้าต่างดู และบอกว่า เกิดการแตกหักขึ้น ซึ่งหมายถึงปีกของเครื่องบินที่มีชิ้นส่วนกำลังจะหลุดออก เมื่อทุกคนดูที่นอกหน้าต่างเครื่องบินเห็นสิ่งที่เกิดขึ้น ก็ต่างพากันหวาดกลัว บางคนก็กลัวว่า หากชิ้นส่วนของปีกเครื่องบินเกิดหลุดไปชนที่หางเครื่องบินอาจจะทำให้เครื่องบินตกได้
ทั้งนี้ วิดีโอที่เผยแพร่ออกมาภายหลัง แสดงให้เห็นชิ้นส่วนบางอย่างของปีกเครื่องบินที่หลุดออก แกว่งไปมาอยู่บริเวณปีกของเครื่องบิน
อย่างไรก็ตาม ที่สุดแล้วนักบินสามารถนำเครื่องบินลงจอดได้อย่างปลอดภัย ที่สนามบินออสติน-เบิร์กสตรอม รัฐเท็กซัส โดยที่ผู้โดยสาร 62 คน และลูกเรือ 6 คนบนเครื่องปลอดภัยทั้งหมด
ทั้งนี้ แผ่นบังคับยก หรือปีกแฟลป คือชิ้นส่วนที่อยู่บริเวณปลายปีก เพื่อใช้เพิ่มแรงยกหรือแรงต้าน เพื่อช่วยให้เครื่องบินสามารถขึ้น-ลง ได้อย่างปลอดภัย
ด้านสำนักงานการบินแห่งชาติสหรัฐ (เอฟเอเอ) แจ้งว่า จะทำการสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ขณะที่สายการบินเดลต้าได้ออกมาขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และแจ้งว่า เครื่องบินที่เกิดเหตุได้ถูกนำออกจากการให้บริการ และนำไปบำรุงรักษาแล้ว พร้อมระบุด้วยว่า ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าความปลอดภัยของลูกเรือและลูกค้า และทางสายการพร้อมจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเอฟเอเอในการสอบสวนเรื่องที่เกิดขึ้น