อิตาลีรวบชายยูเครน เอี่ยวระเบิดท่อส่งก๊าซนอร์ดสตรีม สื่อเผยเป็นอดีตหน่วยรบพิเศษ
ชายชาวยูเครนคนหนึ่งถูกจับกุมที่บ้านพักตากอากาศในอิตาลี ในข้อหาต้องสงสัยว่ามีบทบาทประสานงานการโจมตีท่อส่งก๊าซนอร์ดสตรีม ที่เป็นท่อส่งพลังงานใต้ทะเลจากรัสเซียไปยังยุโรปในปี 2022 ซึ่งถือเป็นความคืบหน้าครั้งสำคัญในเหตุการณ์ที่ทำให้ความตึงเครียดระหว่างรัสเซียกับชาติตะวันตกทวีความรุนแรงขึ้น
ทั้งรัสเซียและชาติตะวันตกต่างก็ระบุว่าเหตุระเบิดดังกล่าวเป็นการก่อวินาศกรรม ซึ่งส่งผลให้การส่งออกก๊าซจากรัสเซียไปยังยุโรปแทบจะถูกตัดขาด นำไปสู่การยกระดับความขัดแย้งในสงครามยูเครน และซ้ำเติมปัญหาการขาดแคลนพลังงานของทวีปยุโรป แต่ไม่มีฝ่ายใดออกมาอ้างความรับผิดชอบ ขณะที่ยูเครนก็ปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
เมื่อถูกถามว่าการจับกุมครั้งนี้จะกระทบต่อความสัมพันธ์กับยูเครนหรือไม่ สเตฟานี ฮูบิก รัฐมนตรียุติธรรมเยอรมนี กล่าวว่า ในทางการเมือง เรายืนหยัดเคียงข้างยูเครนอย่างมั่นคง และจะยังคงเป็นเช่นนั้นต่อไป สิ่งสำคัญคือเยอรมนีเป็นประเทศที่ยึดมั่นหลักนิติธรรม และอาชญากรรมที่เกิดขึ้นภายใต้เขตอำนาจศาลของเราจะต้องมีการสืบสวนอย่างเต็มที่
แถลงการณ์ของอัยการเปิดเผยรายละเอียดของผู้ต้องสงสัยเพียงชื่อย่อว่า เซอร์ฮี เค. ตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวของเยอรมนี โดยระบุว่าเขาเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้วางระเบิดบนท่อส่งน้ำมันใกล้เกาะบอร์นโฮล์ม ของเดนมาร์กในทะเลบอลติก
สำนักงานอัยการะบุว่า เซอร์ฮีและผู้สมรู้ร่วมคิดได้ออกเดินทางจากเมืองรอสต็อค ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเยอรมนี โดยใช้เรือยอทช์ที่เช่าจากบริษัทเยอรมัน และใช้เอกสารประจำตัวปลอมเพื่อดำเนินการผ่านคนกลาง
เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามจับกุมตามหมายจับยุโรป โดยผู้ต้องสงสัยถูกตั้งข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการก่อเหตุระเบิด ก่อวินาศกรรมซึ่งขัดต่อรัฐธรรมนูญ และทำลายโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ
เจ้าหน้าที่ในทำเนียบประธานาธิบดียูเครนระบุว่า ไม่สามารถแสดงความเห็นได้เพราะยังไม่ชัดเจนว่าผู้ที่ถูกจับคือใคร แต่ย้ำจุดยืนเดิมว่าที่ปฏิเสธว่ายูเครนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุระเบิดดังกล่าว
ด้านเซอร์เกย์ เนชายฟ เอกอัครราชทูตรัสเซียประจำเยอรมนี กล่าวกับสำนักข่าวทาสส์ของรัฐรัสเซียว่า รัสเซียยังคงเรียกร้องให้มีการสืบสวนที่เป็นกลางและรอบด้านเกี่ยวกับการก่อการร้ายครั้งนี้ พร้อมทั้งวิจารณ์เกี่ยวกับข้อมูลที่ทางการเยอรมนีเปิดเผยเกี่ยวกับคดีนี้ว่ามีเพียงน้อยนิดเท่านั้น
รัฐบาลยูเครนหลายสมัยมองว่าท่อส่งก๊าซดังกล่าวเป็นทั้งสัญลักษณ์และเครื่องมือที่รัสเซียใช้ยึดกุมยุโรปด้านพลังงาน ซึ่งยูเครนอ้างว่าทำให้การดำเนินการเพื่อต่อต้านรัสเซียเป็นไปได้ยาก นับตั้งแต่รัสเซียผนวกไครเมียเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศในปี 2014
วอลสตรีทเจอร์นัลรายงานว่า ผู้ต้องสงสัยรายนี้เป็นอดีตร้อยเอกในกองทัพยูเครน เคยรับราชการในหน่วยความมั่นคงและข่าวกรองของยูเครน (SBU) และยังอยู่ในหน่วยรบพิเศษที่ป้องกันกรุงเคียฟในช่วงแรกของการรุกรานของรัสเซียในปี 2022
วอลสตรีทเจอร์นัลอ้างคำกล่าวของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสอบสวนว่า เซอร์ฮีถูกกล่าวหาว่าเป็นหัวหน้าทีมซึ่งประกอบด้วยทหาร 2 นาย และนักประดาน้ำพลเรือน 4 คน ที่ถูกว่าจ้างอย่างลับๆ จากหน่วยพิเศษของทหารยูเครน คัดเลือกให้ไปวางระเบิดท่อส่งก๊าซใต้น้ำ ขณะที่อัยการเยอรมนีปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นต่อรายงานข่าวดังกล่าว
เจ้าหน้าที่ตำรวจทหารหรือคาราบิเนรีของอิตาลีจับกุมผู้ต้องสงสัย ซึ่งมีอายุ 49 ปี ที่เมืองซาน เคลเมนเต ริมชายฝั่งเอเดรียติก ขณะที่เขากำลังพักผ่อนกับครอบครัว โดยแถลงการณ์ของคาราบิเนรีระบุว่า เมื่อได้รับการยืนยันตัวตนแล้ว เจ้าหน้าที่ได้ปิดล้อมบังกะโลและบุกเข้าจับกุม ซึ่งชายคนดังกล่าวยอมมอบตัวโดยไม่มีการขัดขืน
เจ้าหน้าที่ตำรวจคนหนึ่งบอกกับรอยเตอร์ว่า ผู้ต้องสงสัยถูกจับกุมเพราะขณะแสดงข้อมูลเอกสารประจำตัวของเขาเพื่อเช็กอินเข้าพักโรงแรม ระบบแจ้งเตือนว่าเขาเป็นผู้ต้องสงสัยซึ่งมีหมายจับปรากฎขึ้นที่สำนักงานตำรวจ ทำให้มีการส่งหน่วยคาราบิเนรีเข้าไปควบคุมตัว
ในเดือนกันยายน 2022 ท่อก๊าซนอร์ดสตรีม 2 หนึ่งเส้น และท่อก๊าซนอร์ดสตรีม 1 ทั้งสองเส้น ได้รับความเสียหายจากการระเบิดปริศนา รัสเซียกล่าวหาชาติตะวันตกว่าอยู่เบื้องหลัง แต่ไม่มีหลักฐานใดๆ นำมาแสดง ขณะที่สหรัฐปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวข้องกับเหตุโจมตี
วอชิงตันโพสต์และนิตยสารเดอร์ สปีเกลของเยอรมนี เคยรายงานว่า ทีมที่ลงมือก่อเหตุโจมตีครั้งนี้ถูกจัดตั้งขึ้นโดยอดีตเจ้าหน้าที่ข่าวกรองยูเครน