แผ่นดินไหว 7.5 แมกนิจูด ช่องแคบเดรก ตอนใต้ชิลีเสี่ยงเจอสึนามิ
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.5 แมกนิจูด ขึ้นบริเวณช่องแคบเดรก เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ตามเวลาท้องถิ่น (ตรงกับช่วงเช้าตามเวลาของไทย) โดยสำนักสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐ หรือ ยูเอสจีเอส แจ้งว่า ศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ลึกลงไปใต้ดินราว 10 กิโลเมตร
โดยบริเวณที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงนี้ ตั้งอยู่ระหว่างตอนใต้สุดของทวีปอเมริกาใต้ และทวีปแอนตาร์กติกา
เบื้องต้นมีรายงานว่า แรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวดังกล่าว อาจจะทำให้เกิดคลื่นสึนามิขึ้นใต้ บริเวณตอนใต้ของประเทศชิลี แต่ยังไม่มีการประกาศเตือนใดๆ