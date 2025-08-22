ต่างประเทศ

แผ่นดินไหว 7.5 แมกนิจูด ช่องแคบเดรก ตอนใต้ชิลีเสี่ยงเจอสึนามิ

USGS

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.5 แมกนิจูด ขึ้นบริเวณช่องแคบเดรก เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ตามเวลาท้องถิ่น (ตรงกับช่วงเช้าตามเวลาของไทย) โดยสำนักสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐ หรือ ยูเอสจีเอส แจ้งว่า ศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ลึกลงไปใต้ดินราว 10 กิโลเมตร

โดยบริเวณที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงนี้ ตั้งอยู่ระหว่างตอนใต้สุดของทวีปอเมริกาใต้ และทวีปแอนตาร์กติกา

เบื้องต้นมีรายงานว่า แรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวดังกล่าว อาจจะทำให้เกิดคลื่นสึนามิขึ้นใต้ บริเวณตอนใต้ของประเทศชิลี แต่ยังไม่มีการประกาศเตือนใดๆ