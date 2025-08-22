มาลีเผย สถานทูตจีนพร้อมร่วมสังเกตการณ์-ช่วยเหลือด้านเทคนิค หนุนหยุดยิงกัมพูชา–ไทย
พลโท มาลี โสเจียตา โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชา แถลงเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม ว่า สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำกัมพูชา ได้ยืนยันการเข้าร่วมในฐานะผู้สังเกตการณ์และผู้ให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามข้อตกลงหยุดยิงระหว่างกัมพูชาและไทย โดยความริเริ่มดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูสถานการณ์ในภูมิภาคให้กลับสู่ภาวะปกติ
พลโทมาลีได้แถลงข่าวเกี่ยวกับความคืบหน้าการดำเนินการตามข้อตกลงหยุดยิงว่า จีนกำลังติดตามสถานการณ์ตามแนวชายแดนกัมพูชา–ไทยอย่างใกล้ชิด และให้ความสนใจอย่างมากกับผลกระทบที่มีต่อพลเรือน
โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชากล่าวว่า การประชุมคณะกรรมการชายแดนภูมิภาคกัมพูชา–ไทย (Regional Border Committee: RBC) ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม โดยเป้นการประชุมระหว่างกองทัพภาคที่ 5 ของกัมพูชา และกองทัพภาคที่ 1 ของไทย ซึ่งใช้เวลาตลอดทั้งวัน
การหารือได้แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าอย่างมีนัยสำคัญในการเตรียมการสำหรับการประชุม RBC วาระพิเศษ ซึ่งจัดขึ้นวันนี้ที่จังหวัดสระแก้ว ประเทศไทย ซึ่งคาดว่าจะสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ในการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างเต็มรูปแบบ ฟื้นฟูสันติภาพ ความมั่นคง และความปกติสุขให้กลับคืนมา