โฆษกรัฐบาลเขมรลั่น ข่าวปลอมเป็นอาวุธทำลายความสามัคคีกัมพูชา วอนเชื่อมั่นผู้นำ
สำนักข่าว Fresh News ของกัมพูชารายงานว่า นายเพน โบนา รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าโฆษกรัฐบาลกัมพูชา กล่าวเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม ว่าข่าวปลอมยังคงถูกใช้เป็นอาวุธในการทำลายความสามัคคีในกัมพูชา ทำลายความเชื่อมั่นในหมู่ประชาชนและผู้นำกัมพูชา
นายเพนกล่าวว่า บรรดาฝ่ายค้านของกัมพูชาที่ลี้ภัยไปอยู่ในต่างประเทศ ต่างเป็นสายลับในการขยายการบิดเบือนข้อมูล ซึ่งเป้าหมายที่แท้จริงของพวกเขาไม่ใช่ผลประโยชน์ของกัมพูชาแต่เป็นการทำลายเสถียรภาพของประเทศท่ามกลางช่วงเวลาที่ยากลำบากเช่นนี้
นายเพนยังขอให้ชาวกัมพูชาแยกแยะระหว่างคนที่ต้องการช่วยเหลือประเทศจริงๆ กับคนที่เติมอาวุธให้กับคนอื่นและหันหลังให้กับประชาชนโดยอ้างว่าเป็นการทำเพื่อชาติ และขอให้ชาวกัมพูชาจดจำไว้ว่าการรับมือกับสงครามจิตวิทยาที่ดีที่สุดคือความอดทนอดกลั้น อย่าก่อความวุ่นวายและเชื่อมั่นในผู้นำกัมพูชาต่อไป