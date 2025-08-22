ต่างประเทศ

รวบชาวญี่ปุ่น 29 ราย ทำงานแก๊งคอล ตุ๋นคนชาติเดียวกัน ในปอยเปต ตร.ญี่ปุ่นเร่งสืบสวน

เจแปนไทมส์ รายงานว่า เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ตำรวจไอจิ ญี่ปุ่น จับกุมผู้ต้องหาชาวญี่ปุ่น 29 คน อายุตั้งแต่ 10 กว่าปี จนถึง50 ปี เมื่อวันพุธที่ผ่านมา เนื่องจากต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับแก๊งแสกมเมอร์ ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของกัมพูชา

ผู้ต้องสงสัยทั้ง 29 คน ถูกควบคุมตัวในกัมพูชา ก่อนเดินทางจากเที่ยวบินเช่าเหมาลำกรุงพนมเปญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สืบสวน ก่อนจะถึงท่าอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ (Chubu Centrair) จังหวัดไอจิ ในวันเดียวกัน

จากการเปิดเผยของแหล่งสืบสวน ระบุว่า เหล่าผู้ต้องสงสัยปลอมตัวเป็นตำรวจที่กำลังสืบสวนคดีฟอกเงินและอื่นๆ รวมถึงโทรหลอกลวงเหยื่อในภูมิภาคคันโต เพื่อหลอกเอาเงินด้วย นอกจากนี้ ช่วงปลายเดือนพฤษภาคม เจ้าหน้าที่กัมพูชาได้บุกตรวจค้นฐานแก๊งสแกมเมอร์ในปอยเปต เมืองใกล้ชายแดนไทย จากนั้นก็ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยไว้สถานที่หนึ่งในพนมเปญ

ภาพ แจแปนไทมส์

ชายชาวไอจิวัย 20 ปี รายหนึ่ง ซึ่งถูกบังคับให้ทำงานในฐานแก๊งคอลเซ็นเตอร์ภายใต้การดูแลของชาวจีน ประมาณ 8 คน เปิดเผยถึงการมีอยู่ของฐานดังกล่าว ว่า เดินทางเข้ากัมพูชาผ่านประเทศไทยเมื่อธันวาคมปีที่แล้ว โดยมีคนกลางที่รู้จักผ่านเว็บไซต์หางาน คอยให้คำแนะนำ และตัดสินใจกลับญี่ปุ่นเมื่อต้นเดือนมกราคม

ทั้งนี้ เบื้องต้นมีรายงานว่า ทางตำรวจไอจิพร้อมใช้มาตราการต่างๆในการเปิดโปงองค์กรอาชญากรรมทั้งหมด รวมถึงจะสืบเสาะข้อมูลจากสมาร์ตโฟนที่ยึดได้

