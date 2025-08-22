กลับลำ! กต.เขมรพร้อมหารือไทย เก็บกู้ทุ่นระเบิดพื้นที่ชุมชน แถมบอกหวังไทยร่วมมือ
เว็บไซต์ขแมร์ไทม์สของกัมพูชารายงานว่า นายนง ซากาล โฆษกกระทรวงต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศของกัมพูชา แถลงเมื่อวันที่ 22 สิงหาคมว่า กัมพูชาและไทยสามารถทำการศึกษาและสำรวจเพื่อกำหนด พื้นที่เร่งด่วนตามแนวชายแดน ที่ควรทำการเก็บกู้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคล โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีประชาชนหนาแน่น และสถานที่ซึ่งการเก็บกู้ทุ่นระเบิดจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อความต้องการทางเศรษฐกิจและสังคม ปกป้องชีวิตพลเรือน และสนับสนุนเสถียรภาพของภูมิภาค
นายนง ซากาล ได้แสดงความคาดหวังว่าจะได้รับการตอบสนองในเชิงบวกและการสนับสนุนจากฝ่ายไทย
โฆษกกระทรวงต่างประเทศกัมพูชชากล่าวด้วยว่า เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 21 สิงหาคม นายปรัก สุคน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชา ได้บรรยายสรุปให้กับคณะทูตต่างประเทศ 42 คน และผู้แทนองค์การสหประชาชาติอีก 22 คนในกัมพูชาร่วมรับฟัง เพื่อชี้แจงความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับความขัดแย้งชายแดนกัมพูชา-ไทย
ขแมร์ไทม์สรายงานว่า นายปรัก สุคน เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของกัมพูชาในการรักษาสันติภาพและการหยุดยิงระหว่างกัมพูชาและไทย ซึ่งได้ตกลงกันเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม ที่เมืองปุตราจายา ประเทศมาเลเซีย ทั้งยังได้สรุปผลการประชุมพิเศษของคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) ระหว่างกัมพูชาและไทย ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
นายปรัก สุคน ยังได้ชี้แจงสถานการณ์เกี่ยวกับทุ่นระเบิดในกัมพูชา โดยเฉพาะตามแนวชายแดนกัมพูชา-ไทย และย้ำถึงความยึดมั่นอย่างยิ่งยวดของกัมพูชาต่ออนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคล หรืออนุสัญญาออตตาวา นอกจากนี้ยังกล่าวถึงการลงพื้นที่ในจังหวัดบันเตียเมียนเจยและจังหวัดอุดรมีชัยในวันที่ 22-23 สิงหาคมด้วย